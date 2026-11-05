La reorganización de Petroperú empieza a tomar forma. ProInversión evalúa la participación de operadores privados en distintas unidades de negocio, mientras avanza con la venta de inmuebles no estratégicos y busca financiamiento internacional. Son medidas necesarias para una empresa cuya situación financiera exige cambios profundos. Sin embargo, estos anuncios han reavivado temores sobre una supuesta privatización que conviene despejar.

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No hay un proceso anunciado de privatización de Petroperú. Lo que se evalúa es la participación privada en determinadas unidades de negocio. En el caso de la Refinería de Talara, ProInversión ha señalado que estudiará un modelo de concesión, mientras que el Ministerio de Energía y Minas ha mencionado la posibilidad de entregar su administración a un operador privado. Ambas alternativas no necesariamente se contradicen, pues el mecanismo contractual todavía está por definirse. Lo importante será establecer las condiciones económicas y la distribución de responsabilidades y riesgos.

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La urgencia de actuar se aprecia en las dificultades de la petrolera. La construcción de Talara comprometió recursos multimillonarios y dejó importantes obligaciones financieras para Petroperú. La refinería también ha enfrentado problemas de abastecimiento de crudo e interrupciones operativas, incluida la ocasionada esta semana por una falla del suministro eléctrico. Recuperar su funcionamiento eficiente es indispensable para mejorar las finanzas de la empresa.

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En septiembre se concretó un crédito puente de US$ 475 millones, cuyos recursos ya fueron desembolsados y están destinados a financiar la compra de crudo, atender obligaciones financieras y pagar deudas comerciales. ProInversión negocia financiamiento adicional dentro de un esquema de hasta US$ 2,000 millones. Paralelamente, prepara la presentación de unidades como Conchán y los terminales del sur a potenciales inversionistas. Estas operaciones todavía no equivalen a contratos de gestión privada adjudicados.

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Petroperú tampoco necesita administrar directamente todas sus actividades. En industrias como la minería es habitual recurrir a operadores especializados. Lo importante es determinar qué unidades pueden funcionar mejor bajo gestión privada y qué condiciones permitirán proteger los intereses de la empresa. Su viabilidad financiera también es fundamental para preservar el empleo a largo plazo.

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La labor de ProInversión apunta en la dirección correcta. El Gobierno debe definir el modelo para Talara, explicar sus beneficios económicos y comunicar con precisión los alcances de la reorganización. Petroperú no superará sus dificultades únicamente con nuevos créditos ni con la venta de inmuebles. Necesita recuperar eficiencia, rentabilidad y capacidad para sostener sus operaciones.