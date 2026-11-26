Erick Ruiz Caro, gerente general de Cummins Perú, adelantó a Gestión, en el marco de CADE Ejecutivos 2026, que la empresa proyecta cerrar el año con ventas por US$ 240 millones, ligeramente por encima de su presupuesto. Para el 2027, la previsión es alcanzar una facturación de alrededor de US$ 252 millones.

“Hace solo cuatro años Cummins Perú facturaba US$ 130 millones y este año vamos a hacer US$ 240 millones. Es un trabajo muy arduo, de mucho compromiso de todo nuestro equipo humano”, sostuvo.

La compañía, que este año cumplió 15 años operando en el país, tiene a la minería como su sector más importante, aunque también participa en pesca, construcción, automotriz, agricultura y energía, con motores de distintas potencias para cada mercado.

Los de mayor potencia se destinan a la minería, mientras que en energía ofrece generadores y sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS, por sus siglas en inglés), que permiten acumular energía para usarla cuando no hay conexión a la red o en los horarios de mayor costo.

Erick Ruiz Caro, gerente general de Cummins Perú.

El Niño: menos ventas a la pesca, más en otros sectores

El ejecutivo reconoció que el Fenómeno El Niño, que redujo la captura de peces, también se sintió en el negocio de Cummins Perú.

“Ha sido un impacto que se ha reflejado en vender menos partes y en no poder vender algunos motores que están dirigidos a este sector. Sin embargo, hemos podido suplir esa pérdida con otros negocios”, afirmó.

Según precisó, la caída se compensó con mayores ventas en agroindustria, construcción y minería. Para el 2027, la empresa espera que la pesca se recupere.

Frente al posible impacto logístico del fenómeno climático, la compañía reforzó con anticipación el stock de repuestos en cada una de sus sucursales y capacitó a su personal para atender eventuales problemas técnicos y asegurar la distribución de sus productos a nivel nacional.

Además, si bien Cummins Perú no comercializa maquinaria, Ruiz indicó que el negocio de construcción de KMMP logró colocar algunos equipos destinados a labores de reconstrucción y limpieza de ríos.

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Nuevo local en Trujillo y un taller en el sur: ¿cuánto invertirá?

Actualmente, Cummins Perú cuenta con 13 locales, entre sucursales y tiendas. Su taller principal es el Master Rebuild Center (MRC) en El Callao. Según Ruiz, el Perú es uno de los 13 países en el mundo que cuentan con este tipo de centro de la marca.

Además, la empresa tiene talleres de servicio y reparación en Arequipa y Piura, y operaciones en Trujillo, Tacna, Huancayo y Cusco.

En esa línea, el ejecutivo adelantó que la empresa tendrá una nueva tienda en Trujillo, de 800 metros cuadrados (m2), donde operará junto con el negocio de construcción de Komatsu-Mitsui Maquinarias. Así, Komatsu y Cummins compartirán un mismo local. La inversión estimada asciende a US$ 1.5 millones y su apertura está prevista entre el tercer y el cuarto trimestre del 2027.

La empresa tiene talleres de servicio y reparación en Arequipa y Piura, y operaciones en Trujillo, Tacna, Huancayo y Cusco.

A ello se suma la tienda de Cusco, cuya implementación ya empezó y que debe consolidarse el próximo año, así como la consolidación de la tienda de Huancayo.

“Siempre hay diferentes ciudades o regiones que tenemos en la mira para instalarnos con una oficina, una tienda o una sucursal”, remarcó.

La compañía también analiza implementar en los próximos años un nuevo taller de reparación de motores, de entre 800 y 1,000 m2, en función de la demanda.

“Es altamente probable que en los próximos años tengamos que implementar un taller para seguir reparando motores. No en Lima, sino, muy probablemente, en la región sur”, precisó.

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Motores híbridos para minería: la nueva apuesta de Cummins Perú al 2027

En paralelo, Cummins Perú evalúa llevar al mercado local soluciones híbridas para la minería, luego de que Cummins adquiriera a nivel global una fábrica de baterías. La propuesta combina motor y batería para reducir el consumo de combustible y, con ello, el costo operativo de los clientes mineros.

“Hoy estamos revisando poder implementar una prueba de este producto en algunos clientes que tenemos”, anotó. Según indicó, ya hay conversaciones en curso y la iniciativa podría concretarse en el 2027.

Sobre su portafolio, Ruiz recordó que la empresa es representante exclusivo de Cummins en el Perú en motores, generadores y baterías. Ese modelo también define su alcance: cada distribuidor de la marca atiende su propio territorio, por lo que Cummins Perú se enfoca solo en el mercado nacional. Además, trabaja con otras marcas en filtros, aceites y productos complementarios para el segmento automotriz.