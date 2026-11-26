Algunas de las imágenes políticas más impactantes del año en América Latina llegan desde Haití: miles de personas han salido a las calles para celebrar la llegada de tropas extranjeras y aclamar a su líder como un salvador casi divino.

La extraordinaria decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de enviar fuerzas a esta nación caribeña asolada por las pandillas ha reavivado la esperanza entre una población exhausta por el caos político y la violencia criminal. También ha abierto un interrogante: ¿pueden fórmulas de seguridad poco convencionales tener éxito allí donde otros esfuerzos regionales y multilaterales han fracasado durante años en estabilizar Haití?

La respuesta corta es un rotundo no: la “mano dura” y las soluciones de alto impacto pueden ayudar a recuperar la iniciativa táctica, pero no sustituyen la ardua reconstrucción institucional necesaria para que el gobierno haitiano vuelva a controlar su propio territorio.

Hagamos un breve repaso: a finales de octubre, Bukele envió más de 2,000 soldados a Haití —el país más pobre de América y uno de los más violentos del mundo— después de que cuatro militares salvadoreños desaparecieran mientras prestaban servicio en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por Naciones Unidas, tras una emboscada de grupos criminales.

Aunque el detonante inmediato del despliegue fue la búsqueda de los soldados desaparecidos, su objetivo más amplio era combatir directamente a las pandillas que Bukele calificó de “satánicas” y que desde hace años controlan amplias zonas de Haití. La misión cuenta con el respaldo del gobierno haitiano.

No deberíamos subestimar el impacto de esta estrategia: ha generado impulso y atraído una atención internacional muy necesaria hacia un conflicto que las potencias mundiales han ignorado durante demasiado tiempo. La explosión de alegría entre los haitianos, que se ha extendido incluso a la diáspora, es un contundente recordatorio de cuánto importa la seguridad personal para quienes viven bajo un miedo constante y de las claras consecuencias políticas que esto puede tener, como vemos en muchas partes de América Latina.

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En cuestión de semanas, Bukele ha desplegado más tropas que la GSF, que todavía no alcanza su plena capacidad operativa. Por supuesto, también está aprovechando la oportunidad para promover su modelo de seguridad contra las pandillas, que lo ha convertido en uno de los líderes más populares de la región. Su experiencia en El Salvador, donde desmanteló las estructuras operativas y el control territorial de las maras mediante una violenta ofensiva, lo convirtió en un héroe para millones de personas y ayudó a eclipsar sus tendencias autoritarias.

Su incursión militar en Haití encaja perfectamente con el enfoque de seguridad “Escudo de las Américas” impulsado por la Casa Blanca, que abarca desde las decenas de ataques de EE.UU. contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico hasta las vistosas demostraciones del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, diseñadas para las redes sociales pero escasas en soluciones estructurales de largo plazo.

No sorprende que Bukele presuma de sus helicópteros destruyendo el bastión de un líder de una pandilla haitiana. Su incursión también recibió respaldo tácito del presidente Donald Trump, quien, sin embargo, descartó el apoyo militar estadounidense: “No necesita ayuda. Está bastante bien”, dijo Trump.

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Pero el espectáculo tiene sus límites y no deberíamos confundir unos cuantos golpes espectaculares con un éxito duradero. Haití ha vivido repetidas intervenciones extranjeras a lo largo de las décadas, con distintos grados de coordinación y participación, y ninguna ha logrado neutralizar a las pandillas ni poner fin a la inestabilidad política.

La falta de transparencia de El Salvador sobre su acuerdo estratégico con el gobierno haitiano y su escasa coordinación con otras fuerzas de seguridad que operan sobre el terreno, incluida la GSF y contratistas militares privados, plantean preocupaciones legítimas, especialmente por el posible costo para los civiles. También existen dudas sobre la rendición de cuentas, la superposición de mandatos y las reglas de enfrentamiento entre las tropas extranjeras, así como sobre el compromiso financiero de El Salvador con la operación.

Bukele anuncia que militares de El Salvador destruyeron la casa del jefe pandillero en Haití. (Captura de video).

La muerte de tres soldados salvadoreños desplegados en Haití en una explosión accidental la semana pasada es un duro recordatorio de los riesgos de precipitarse en un conflicto sin un plan estratégico de largo plazo. ¿Podrán Bukele, que aspira a una nueva reelección en febrero, y la población salvadoreña tolerar más episodios de este tipo?

Robert Muggah, experto en seguridad y cofundador del Instituto Igarapé de Río de Janeiro, dice que la verdadera prueba llegará cuando aumenten las bajas salvadoreñas y el entusiasmo inicial dé paso a preguntas sobre qué se ha conseguido realmente.

“Las intervenciones militares son considerablemente más fáciles de iniciar que de sostener, especialmente cuando los costos empiezan a acumularse”, me dijo. “Las pandillas de Haití son extraordinariamente resilientes. Durante las ofensivas militares suelen dispersarse, mantener un perfil bajo y luego reagruparse una vez que se disipa el humo. Hemos visto este ciclo repetidamente”.

En términos más amplios, la ofensiva poco convencional de Bukele, que opera al margen de la estrategia de las Naciones Unidas pero con el consentimiento de Haití, marca un nuevo capítulo en América Latina, donde los gobiernos parecen cada vez más dispuestos a utilizar la fuerza militar más allá de sus fronteras contra organizaciones criminales ante una creciente demanda popular de seguridad. Pero por tentador que resulte saltarse la burocracia y la lentitud de los esfuerzos multilaterales o diplomáticos, hacerlo conlleva el riesgo de agravar conflictos complejos sin una estrategia clara de salida.

“La fuerza militar suele dar resultados mucho más rápido que las instituciones necesarias para hacer que esos avances perduren”, me dijo también Muggah. “Estamos viendo cómo se desdibujan gradualmente las fronteras entre la seguridad pública interna, la lucha contra el terrorismo y las operaciones militares”.

Los gobiernos locales, los organismos regionales, los estrategas militares y, por supuesto, Washington siguen de cerca la audaz apuesta de Bukele. Lo que está en juego va mucho más allá de Haití: también es una prueba de si el renovado interés de algunos gobiernos latinoamericanos por las intervenciones de seguridad agresivas puede producir resultados duraderos.