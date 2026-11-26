La minera Silver X Mining Corp reportó que la ampliación de su planta de procesamiento Recuperada (Huancavelica), en Perú, no avanzó al ritmo previsto. Los problemas mecánicos en los equipos instalados y las menores recuperaciones metalúrgicas obligaron a la minera a ajustar sus planes operativos y postergar hasta el primer trimestre de 2027 su expectativa de alcanzar un procesamiento sostenido de 1,000 toneladas diarias. ¿Qué implicará este retraso para sus planes de crecimiento?

La compañía dio a conocer esta actualización al presentar sus resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2026. Entre julio y septiembre, obtuvo ingresos operativos netos de US$10.1 millones, un incremento de 103% frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, la cifra representó una caída de 42% respecto al segundo trimestre de este año. Además, registró una pérdida neta de US$1.7 millones.

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Silver X enfrenta retrasos en Recuperada y reporta menores ingresos frente al trimestre previo

Durante el tercer trimestre, la planta Recuperada procesó un promedio de 594 toneladas por día, por debajo de las 684 toneladas diarias alcanzadas en el segundo trimestre. La reducción respondió a las reparaciones y los trabajos de instalación relacionados con la ampliación de sus instalaciones.

A estas dificultades, se sumaron menores recuperaciones metalúrgicas, especialmente en plomo, zinc y oro, frente a los niveles alcanzados a principios de 2026. En ese sentido, Silver X decidió limitar el procesamiento mientras completa las obras pendientes y realiza ajustes en el circuito de flotación. La empresa prevé concluir la instalación a principios de diciembre de 2026 y restablecer los niveles de recuperación antes de incrementar el volumen de tratamiento.

La operación procesó 54,681 toneladas de mineral entre julio y septiembre, un crecimiento de 63% frente al tercer trimestre de 2025, aunque 12% menos que en el periodo inmediatamente anterior. La producción de plata equivalente alcanzó las 225,237 onzas, un aumento interanual de 35% y una disminución trimestral de 20%.

Tras el cierre del periodo, el procesamiento promedio llegó a 598 toneladas diarias en octubre y a 709 toneladas entre el 1 y el 15 de noviembre. Al 31 de octubre, las existencias de mineral acopiado ascendían a aproximadamente 12,200 toneladas. La compañía precisó que estos resultados preliminares no representan todavía una operación sostenida al ritmo previsto.

La minera reportó existencias de aproximadamente 12.200 toneladas al cierre de octubre, como parte de la preparación para elevar el ritmo de procesamiento.

En paralelo, el desarrollo subterráneo de la mina Tangana avanzó de 3,159 metros en el segundo trimestre a 3,397 metros en el tercero, lo que permitió habilitar nuevos frentes de producción. El mineral extraído totalizó 60,694 toneladas durante el trimestre, alrededor de 6,000 toneladas por encima del volumen procesado. Esta diferencia permitió acumular mineral antes de alcanzar mayores tasas de tratamiento.

En el plano financiero, Silver X reportó una utilidad operativa de US$1.4 millones, frente a los US$500,000 del tercer trimestre de 2025 y los US$7.5 millones del segundo trimestre de 2026. El ebitda ajustado alcanzó US$1 millón, por encima de los US$100,000 reportados un año antes, aunque por debajo de los US$6.9 millones del trimestre previo.

La pérdida neta fue de US$1.7 millones, frente a una pérdida de US$300,000 en el tercer trimestre de 2025 y una ganancia neta de US$3.1 millones en el segundo trimestre de 2026.

La caída de los ingresos operativos netos frente al trimestre anterior respondió principalmente a una reducción de 27% en las onzas de plata equivalente vendidas, debido a las restricciones en la capacidad de procesamiento durante la expansión. También incidieron los menores precios promedio de venta de los metales y los ajustes negativos de valoración en las ventas de concentrados con precios provisionales.

El precio promedio de venta de la plata fue de US$63 por onza, frente a los US$72,67 del segundo trimestre. En el caso del oro, el precio promedio pasó de US$4.505,20 a US$3.321,60 por onza.

En el acumulado de enero a septiembre de 2026, los ingresos operativos netos alcanzaron US$40.8 millones, frente a los US$15.6 millones del mismo periodo de 2025. La compañía obtuvo una ganancia neta de US$6 millones, en contraste con la pérdida de US$700,000 registrada un año antes.

En noviembre, la empresa inició una revisión operativa y de reducción de costos que comprende la planificación minera, los servicios de contratistas, el personal, el mantenimiento de equipos, las adquisiciones, la compra de mineral a terceros y los gastos generales y administrativos. Para supervisar estas medidas, se estableció un comité de operaciones mensual presidido por el propio ejecutivo.

Silver X revisa sus planes de expansión en Perú tras actualizar sus recursos minerales

En octubre de 2026, Silver X presentó el informe técnico que respalda la actualización de recursos minerales de Nueva Recuperada, con vigencia al 31 de agosto de este año. La estimación comprende recursos medidos e indicados de 10.4 millones de toneladas, con una ley de 202 gramos por tonelada de plata equivalente (AgEq), que contienen 67.3 millones de onzas de AgEq, incluidas 38.8 millones de onzas de plata.

A esa medición, se suman recursos inferidos de 21.6 millones de toneladas, con una ley de 260 gramos por tonelada de AgEq, equivalentes a 184.3 millones de onzas de AgEq, incluidas 120.1 millones de onzas de plata.

La compañía también continúa con el desarrollo subterráneo, las perforaciones y la minería de prueba en Red Silver, además de evaluar oportunidades de desarrollo en Blenda Rubia, dentro de la Unidad Minera Plata.

Como parte de sus planes, Silver X prevé presentar una Evaluación Económica Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) actualizada durante el primer semestre de 2027. El estudio incorporará la estimación de recursos minerales de 2026 y evaluará un escenario de desarrollo más amplio, que considera una mayor capacidad de procesamiento y una vida útil más prolongada de la mina.

Sin embargo, la ampliación de la capacidad autorizada, incluida una nueva planta de procesamiento en Tangana, todavía depende de la aprobación de una Evaluación de Impacto Ambiental y Social actualizada. La compañía también indicó que impulsa capacidad adicional de almacenamiento de relaves, cuya construcción está prevista para el primer trimestre de 2027.

En este contexto, Silver X dejó de considerar 2029 una fecha fiable para alcanzar un procesamiento de 3,000 toneladas diarias y una producción anual superior a seis millones de onzas de plata equivalente. La empresa explicó que el retraso en alcanzar las 1,000 toneladas diarias y la demora en obtener las aprobaciones ambientales obligan a revisar el cronograma anterior.

La nueva evaluación económica reemplazará el perfil y el calendario de producción publicados en el estudio preliminar de 2025. Por ello, la compañía precisó que los inversionistas no deben tomar como referencia el cronograma previamente divulgado para alcanzar esos niveles de producción.