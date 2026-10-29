La nueva Refinería de Talara, el activo por excelencia de Petroperú, será sometida a un modelo de concesión, adelantaron desde ProInversión.

En diálogo con RPP, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, adelantó que se permitirá a un operador privado invertir capital y asumir su administración.

“La concesión tiene distintos modelos, hay probablemente, para el caso de (la refinería) Talara, que es de los más complejos, un modelo de concesión donde el sector privado invierta fuertes cantidades de dinero. Desde luego, esa inversión hay que recuperarla” , dijo en el marco de inPERU 2026.

Del Carpio precisó que la concesión implicaría que la administración sea asumida por un privado, dado que se requiere gestión técnica especializada.

“De esa manera se cumple el primer rol estratégico que como país esperamos de Talara. ProInversión va a compartir esta decisión con la administración de Petroperú, encontrando la mejor forma de llevarlo a cabo”, enfatizó.

El titular de ProInversión señaló que Petroperú podría acceder a las ganancias que genere la administración privada de la Refinería de Talara, bajo un modelo similar al que se aplica en concesiones de puertos y aeropuertos.

En esa línea, estimó que para enero del 2027 se tendría listo el plan para la nueva Refinería de Talara.

“Hay dos partes en una asociación público-privada: el tiempo que nosotros presentamos el planteamiento y el resto es un tiempo también para que los inversionistas hagan su propio due diligence, que le tomará unos meses, y en el próximo año estaremos terminando también con un modelo de gestión eficiente para Talara”, concluyó para el medio citado.

Sindicato demuestra su rechazo

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú - FENPETROL manifestó su rechazo al anuncio de una eventual concesión de la Refinería de Talara.

Indican que “se trata de una decisión que compromete el control de una infraestructura fundamental para el abastecimiento de combustibles, la autonomía operativa de nuestra empresa estatal y la seguridad energética del país”.

El frente —que agrupa a cinco sindicatos de las unidades de negocio de Petroperú— alerta que son más de US$ 6,000 millones, en referencia a lo invertido para la nueva Refinería de Talara, que “no pueden entregarse sin debate nacional”.