Un informe de la Contraloría General de la República puso la mira en la refinería de Talara, de Petroperú, y mostró que se detectó inicialmente más de 1,600 incumplimientos normativos, de los cuales solo 200 fueron subsanados ad portas de terminar el contrato con la empresa supervisora. Por lo que, al cierre de julio, había pendientes 1,400. ¿De qué se trata?

El órgano de control recordó que como resultado del proceso de selección N. 004-2021-Osinergmin-DSHL, se designó al Consorcio FIMS como la empresa supervisora del “servicio de fiscalización del cumplimiento normativo del Proyecto de Modernización de la Refinería”, suscribiéndose el contrato de locación de servicio el 12 de julio de 2024, que empezó a regir desde el 21 de enero de 2025.

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Durante la visita de campo realizada del 1 al 3 de julio de 2026, la comisión de control tomó conocimiento que, a la fecha, el Consorcio FIMS comunicó a Petroperú y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) “la existencia de 1,639 incumplimientos normativos”.

Esta información se obtuvo por el supervisor como producto de la ejecución del plan de trabajo, que contempla la fiscalización de disposiciones legales y técnicas aplicables, que deben cumplirse en la ejecución de las seis etapas: diseño, procura, construcción, precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha.

Refinería de Talara bajo el radar. (Fuente: Andina)

Así, según la información remitida por FIMS, y la evaluación realizada por la comisión de control, se puede afirmar que la mayor concentración de incumplimientos se encuentra en la etapa de diseño, con 561 incumplimientos.

“Durante las reuniones sostenidas con la empresa supervisora Consorcio FIMS, y el especialista I en Instrumentación de Osinergmin, la comisión de control tomó conocimiento de que, al cierre de la semana 76 (1 de julio de 2026) Petroperú habría absuelto aproximadamente 200 incumplimientos del total comunicado por la empresa supervisora”, se detalla en el hito de control.

La advertencia de la Contraloría recae en que, conforme al plan de trabajo aprobado, el servicio de supervisión culminaba el 20 de julio de 2026, pero un número significativo de incumplimientos normativos habrían quedado pendientes de subsanación.

Gestión supo que desde Osinergmin se pidió más plazo para corregir la situación adversa mencionada: un contrato de supervisión que culmina sin que se hayan subsanado los incumplimientos normativos advertidos.