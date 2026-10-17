Petroperú volverá a tener el control del 100% del Lote 192, en Loreto, tras la aprobación de la transferencia de la participación que mantenía Altamesa Energy Perú.

Con esta operación, la petrolera estatal pasará a ser la única integrante del contratista a cargo de la explotación del yacimiento.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 021-2026-EM, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma autoriza la modificación del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos y el traspaso del 61% de participación de Altamesa a Petroperú.

El cambio revierte la distribución contractual establecida en 2024, cuando la empresa estatal cedió el 61% de su participación a Altamesa con el objetivo de incorporar un socio estratégico para la explotación del lote. Desde entonces, Petroperú mantenía el 39% restante.

Con la modificación aprobada, la petrolera estatal concentrará nuevamente la totalidad de la participación en el contrato.

El decreto también contempla la exclusión de la figura del garante corporativo y la actualización de la cláusula vigésima tercera, además de otros ajustes recogidos en un informe técnico de Perupetro.

La norma autoriza a Perupetro a suscribir la modificación contractual con Petroperú y Altamesa Energy Perú. El decreto lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

¿Dónde se ubica el Lote 192?

El Lote 192 está ubicado en la región Loreto e incluye áreas de los distritos de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, y de Tigre y Trompeteros, en la provincia de Loreto.

El yacimiento figura entre los principales activos petroleros del país y su producción está vinculada al abastecimiento de crudo para la Refinería de Talara.