Petroperú volverá a tener el control del 100% del Lote 192, en Loreto, tras la aprobación de la transferencia de la participación que mantenía Altamesa Energy Perú.
Con esta operación, la petrolera estatal pasará a ser la única integrante del contratista a cargo de la explotación del yacimiento.
- LEA TAMBIÉN: Petroperú subastará 8 casas de playa en Punta Sal y otra en El Olivar de 2,000 m²: ¿cuándo?
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 021-2026-EM, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma autoriza la modificación del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos y el traspaso del 61% de participación de Altamesa a Petroperú.
El cambio revierte la distribución contractual establecida en 2024, cuando la empresa estatal cedió el 61% de su participación a Altamesa con el objetivo de incorporar un socio estratégico para la explotación del lote. Desde entonces, Petroperú mantenía el 39% restante.
- LEA TAMBIÉN: Petroperú: JP “revive” proyecto para intentar derogar DU de reorganización de petrolera
Con la modificación aprobada, la petrolera estatal concentrará nuevamente la totalidad de la participación en el contrato.
El decreto también contempla la exclusión de la figura del garante corporativo y la actualización de la cláusula vigésima tercera, además de otros ajustes recogidos en un informe técnico de Perupetro.
La norma autoriza a Perupetro a suscribir la modificación contractual con Petroperú y Altamesa Energy Perú. El decreto lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.
¿Dónde se ubica el Lote 192?
El Lote 192 está ubicado en la región Loreto e incluye áreas de los distritos de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, y de Tigre y Trompeteros, en la provincia de Loreto.
El yacimiento figura entre los principales activos petroleros del país y su producción está vinculada al abastecimiento de crudo para la Refinería de Talara.