La petrolera estatal dejará de compartir la participación del contrato con Altamesa Energy Perú y volverá a concentrar la totalidad de los derechos de explotación del lote. Foto: Gestión.
La petrolera estatal dejará de compartir la participación del contrato con Altamesa Energy Perú y volverá a concentrar la totalidad de los derechos de explotación del lote. Foto: Gestión.
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Redacción Gestión
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Con esta operación, la petrolera estatal pasará a ser la única integrante del contratista a cargo de la explotación del yacimiento.

La medida fue oficializada mediante el , publicado en el diario oficial El Peruano. La norma autoriza la modificación del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos y el traspaso del 61% de participación de Altamesa a Petroperú.

Con la modificación aprobada, la petrolera estatal concentrará nuevamente la totalidad de la participación en el contrato.

La norma autoriza a Perupetro a suscribir la modificación contractual con Petroperú y Altamesa Energy Perú. El decreto lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

¿Dónde se ubica el Lote 192?

El yacimiento figura entre los principales activos petroleros del país y su producción está vinculada al abastecimiento de crudo para la Refinería de Talara.

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