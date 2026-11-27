El viernes 27 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso en medio de la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva e incluso eleve nuevamente las tasas de interés en diciembre.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.461. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.474 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 3.27% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.476 y se vende a S/ 3.556, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.450 a la compra y S/ 3.480 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense se mantiene cerca de sus niveles más altos de los últimos 22 meses en los mercados internacionales. Su fortaleza responde principalmente a la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva e incluso eleve nuevamente las tasas de interés en diciembre.

Otro factor que viene favoreciendo al billete verde es la búsqueda de activos considerados seguros por parte de los inversionistas, ante la incertidumbre en los mercados bursátiles y las dudas sobre las perspectivas del sector tecnológico, especialmente por las elevadas inversiones en inteligencia artificial.

De cara a las próximas sesiones, la evolución del dólar estará condicionada por las decisiones de la Fed, los nuevos indicadores de inflación y crecimiento económico de Estados Unidos, así como por el comportamiento de los mercados financieros internacionales. Aunque la moneda norteamericana conserva el respaldo de las expectativas de mayores tasas de interés, una recuperación sostenida de las bolsas podría reducir la demanda de activos refugio y limitar nuevas ganancias del dólar.