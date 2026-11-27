Una lluvia torrencial se registró en la tarde de este 26 de noviembre en la ciudad de Piura, como parte del fenómeno El Niño. El aguacero dejó decenas de calles y avenidas inundadas, especialmente en el centro histórico, el Mercado de Castillo y la plaza Tres Culturas.

De acuerdo con fotografías y videos compartidos por ciudadanos en redes sociales, las lluvias intensas han interrumpido el tránsito vehicular y peatonal tanto en la capital piurana como en Sullana, Talara, Tambogrande y Chulucanas.

Además, en algunas viviendas se reporta el corte del servicio eléctrico y la presencia de truenos.

Desde ASISMET indicaron que en la ciudad cayeron 38 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie (38 mm).

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señala que en su estación de Morropón se registra un acumulado de 43.4 mm de lluvia, y esperan que continúen las precipitaciones en el norte del país.

“Se prevé que las lluvias continúen durante las próximas dos horas en gran parte de Piura, principalmente en las provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba”, indicaron.

Lluvias torrenciales en Piura. Foto: Correo

#Radar #Minam #Senamhi | En las últimas dos horas, la estación ubicada en Morropón, región Piura, registró un acumulado de 43.4 mm de lluvia. Asimismo, se prevé la continuidad de las precipitaciones. https://t.co/sWOFkJzwvF — Senamhi (@Senamhiperu) November 26, 2026

El norte el alerta roja

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió una alerta para los ciudadanos de Piura, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, debido a la activación de quebradas, en un grado de “nivel rojo”.

Recomendaron a la población alejarse de las quebradas y cruces sus cauces, identificar rutas de evacuación y dirigirse a zonas seguras.

Senamhi prevé más aguaceros en la región norteña, como parte de El Niño. Foto: Correo

Río La Leche, en Lambayeque, en umbral naranja

El río La Leche, ubicado en Lambayeque, registró un nivel de 3.5 m el último jueves 25, según datos de la estación hidrológica Puchaca, provincia de Ferreñafe.

El río se encuentra en umbral naranja, y las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de La Calzada, San Juan, Magdalena, Tres Puentes B, La Cirila, Las Juntas, San Pedro de Sasape, Señor de Luren, Monteverde, Tres Puentes A, San Isidro, Huaca Culpon Alto, Illimo, Batan Grande, Pacora y Pítipo.