La concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima, el primer tren subterráneo del país, anunció que suspenderá mañana, viernes 27 de noviembre, el servicio en todas sus estaciones operativas debido a trabajos de mantenimiento general.

Mediante un comunicado, la empresa detalló que la suspensión se dará entre las 06:00 am y las 11:00 pm en las estaciones Evitamiento, óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

“Las cinco estaciones permanecerán cerradas ese día durante el horario regular del servicio comercial”, indica la nota. La atención se reanudará al día siguiente, el sábado 28 de noviembre de 2026 en el mismo horario.

Cabe recordar que la Línea 2, cuya construcción sigue en marcha, comprende en total 27 estaciones subterráneas que conectarán diez distritos entre Ate y el Callao, en beneficio de 660 mil pasajeros diarios.

A futuro, se integrará al ramal de la Línea 4 -en plena construcción en el Callao- y al Metropolitano, ampliando las alternativas de transporte para los ciudadanos.

En octubre último, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que, como parte de las acciones para ampliar el servicio, se acordó con la concesionaria intensificar esfuerzos para acelerar la entrada en operación de tres nuevas estaciones de la Línea 2: Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate, correspondientes al lado este de la Etapa 1B.