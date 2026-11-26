Anna Barigazzi, general manager de H&M para Chile, Perú, Uruguay y Paraguay, contó a Gestión que estas iniciativas forman parte del compromiso de la compañía con el consumidor peruano, al que busca ofrecer una mejor experiencia de compra. “Esto se logra mediante la remodelación de nuestras tiendas, ofreciendo una mejor experiencia a quienes nos visitan y fortaleciendo nuestro canal online”, explicó.

En su planes para 2027, la ejecutiva indicó que la compañía continuará evaluando oportunidades para mejorar la atención a sus clientes. Si bien evitó adelantar posibles nuevas aperturas, confirmó que ya tienen prevista la remodelación de una tercera tienda en Lima.

“Por el momento, aunque todavía no podemos anunciar la apertura de una nueva tienda, puedo adelantarles que a comienzos del próximo año iniciaremos la remodelación de otro establecimiento, precisamente uno que se encuentra muy cerca de aquí: nuestra tienda de Plaza Norte ”, adelantó Barigazzi.

La representante de H&M destacó que esta intervención se suma a los trabajos realizados en Megaplaza Independencia y permitirá continuar con la renovación de sus espacios comerciales en la capital. “Es fantástico poder ofrecer hoy a los clientes de Megaplaza esta nueva tienda renovada y muy pronto comenzar también la remodelación de otro establecimiento aquí en Lima Norte”, resalto.

Esta apuesta por seguir mejorando sus establecimientos también responde a la confianza que la compañía mantiene en el mercado peruano. Si bien Barigazzi evitó brindar resultados específicos sobre la operación local al cierre del año, debido a que H&M no divulga cifras desglosadas por mercado, manifestó su satisfacción por la respuesta de los consumidores. “En general, estamos muy satisfechos con la respuesta de los consumidores a todas las mejoras que venimos implementando”, sostuvo.

En ese contexto, mencionó las intervenciones realizadas en sus tiendas de Jockey Plaza, Independencia y apertura en La Molina como parte de las acciones orientadas a fortalecer la experiencia de compra en el país. A estos esfuerzos se suma el desarrollo de su canal digital. “Recientemente estrenamos la app en Perú”, comentó.

En los últimos dos años, H&M renovó su establecimiento de Jockey Plaza y avanzó con otros movimientos comerciales en el mercado peruano. Foto: H&M.

¿Nuevas líneas de negocio a la vista?

En cuanto a la posibilidad de incorporar nuevas líneas de negocio, Barigazzi anotó que, por ahora, la estrategia de H&M está centrada en ampliar y optimizar su oferta de productos para responder a las preferencias de sus consumidores . En ese contexto, destacó la acogida que ha tenido H&M Beauty (maquillaje) en el mercado peruano.

“Desde la perspectiva de nuestros clientes, la acogida ha sido muy buena. Hemos recibido muchos comentarios positivos sobre esta incorporación al mercado. Ahora queremos optimizar el departamento de belleza, ajustando su surtido a las preferencias y necesidades de nuestros consumidores ”, anotó.

La ejecutiva añadió que la estrategia apunta a consolidar una propuesta que integre prendas de moda y productos esenciales, bajo los atributos de calidad, buenos precios y sostenibilidad.

H&M iniciará a comienzos de 2027 la remodelación de su tienda ubicada en Plaza Norte, como parte de su estrategia para modernizar sus espacios y mejorar la experiencia de compra en Lima. Foto: Andina.

¿Qué tendrá H&M Plaza Norte?

Respecto a los trabajos previstos en Plaza Norte, la vocera expresó que la remodelación incorporará el concepto global más reciente de diseño de interiores de H&M. “La propuesta, en detalle, se centrará en espacios con luz cálida, tonos beige y una disposición que pone en primer plano nuestras colecciones”, explicó.

La intervención también buscará dar mayor visibilidad a su oferta de productos, desde prendas básicas y su línea deportiva hasta la categoría de belleza.

El objetivo, aseveró, es que los consumidores encuentren en un mismo espacio tanto prendas alineadas con las tendencias de moda como productos esenciales para sus actividades cotidianas. “Al igual que Jockey Plaza e Independencia, en Plaza Norte se encontrarán las siete líneas de negocio de la marca, incluyendo secciones para mujer, hombre, kids, home, beauty, jóvenes, entre otros”, dijo.

H&M busca optimizar su departamento de belleza y ajustar la oferta de productos a las preferencias de sus consumidores. Foto: H&M.

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