La cadena internacional de moda H&M continuará su expansión en el mercado peruano con la próxima inauguración de su nueva tienda en Mall Cenco La Molina, el 6 de noviembre. Este nuevo local, que se convierte en el vigésimo punto de venta de la marca en el país, refuerza su presencia en Lima y establece un nuevo hito en el marco de su décimo aniversario en el Perú.

“La apertura de nuestra nueva tienda en Mall Cenco La Molina refuerza nuestra visión de crecimiento sostenido en el Perú. Cumplir 10 años en este mercado demuestra el vínculo que hemos construido con nuestros clientes y nuestro compromiso de ofrecerles moda accesible, inspiradora y responsable”, afirmó Anna Barigazzi, sales manager de H&M para Chile, Perú y Uruguay.

H&M continuará su expansión en Perú.

¿Qué novedades trae la nueva tienda de H&M?

Con una superficie de 2,055 metros cuadrados, la nueva tienda de H&M reunirá todas las líneas de productos de la marca —Ladies, Men, Divided, Kids, H&M Move y Beauty— ofreciendo una propuesta integral para mujeres, hombres, jóvenes y niños. La apertura forma parte de la estrategia de la compañía por acercar su oferta de moda accesible, moderna y sostenible a más distritos de Lima.

El nuevo espacio de H&M incorpora un diseño contemporáneo y funcional, concebido para mejorar la experiencia del cliente. Este formato se alinea con el nuevo concepto global de tiendas H&M, que busca generar una conexión más cercana entre la marca y sus consumidores.

Además, incluirá un módulo Click & Collect, que permitirá a los clientes comprar en línea y recoger sus pedidos directamente en tienda, fortaleciendo así la estrategia omnicanal de la compañía.

H&M cumple 10 años en el mercado peruano.

H&M renovó su tienda en Jockey Plaza

H&M renovó su tienda insignia en el centro comercial Jockey Plaza en Lima, que abarca más de 4,000 metros cuadrados, como parte de su estrategia para seguir expandiéndose en el mercado peruano. Según Anna Barigazzi, country sales manager para Chile, Perú y Uruguay, la renovación, iniciada en marzo, se realizó sin cerrar la tienda y busca “ofrecer una mejor experiencia al cliente y destacar aún más nuestros productos”, dijo recientemente a Gestión.

El nuevo diseño, desarrollado internamente por el equipo de diseño de interiores de H&M, presenta espacios con luz cálida y tonos beige que crean un ambiente acogedor y elegante.

La tienda del Jockey Plaza alberga las siete líneas de negocio de H&M, incluyendo moda para mujer, hombre, niños, jóvenes, así como productos para el hogar y belleza. Este diseño exclusivo será implementado también en la próxima apertura de la tienda en Mall Cenco La Molina, que “nacerá con este formato”, convirtiéndose ambas en las únicas con este nuevo estilo entre las 20 tiendas que la marca tiene en Perú.