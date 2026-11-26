La FIFA confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque delictivo que permitió el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial. Frente a lo ocurrido, el organismo expresó su rechazo y condenó enérgicamente la obtención ilícita de estos datos.

Fuentes de la entidad confirmaron a EFE que, tras detectar el incidente, vienen trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes, incluidas las fuerzas de seguridad, para abordar lo sucedido.

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A través de un pronunciamiento, la FIFA señaló que la obtención y difusión ilegal de información, especialmente de datos personales, representa una vulneración grave de la privacidad y puede generar consecuencias importantes para las personas afectadas.

La FIFA confirmó que sufrió un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial. Foto: EFE.

El grupo denominado “Handsome Boy Hacking Club” se atribuyó en internet la responsabilidad del ataque. Según sus propias afirmaciones, habría conseguido acceder a unos 12 GB de información, volumen que representaría menos del 0.1% del total de datos que almacena el organismo rector del fútbol mundial.

¿Qué información no fue comprometida?

La FIFA precisó que el ciberataque no afectó los documentos vinculados al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa impulsada por su presidente, Gianni Infantino, que contemplaba la venta de participaciones del Mundial a inversionistas privados.

La propuesta fue retirada luego de generar rechazo entre distintas confederaciones y federaciones. Actualmente, este proyecto también es objeto de investigación.