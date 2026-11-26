El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó este jueves 26 de noviembre que, hacia el mediodía, los distritos de Lima alejados del mar registran una sensación térmica cercana a los 37 °C.

Las temperaturas más altas del aire se presentan en las estaciones meteorológicas de La Molina (32 °C) y Carabayllo (31.5 °C).

Si bien las estaciones meteorológicas del Senamhi registran la temperatura real del ambiente, la sensación de calor que experimentan las personas puede ser mayor debido a factores como la humedad y las condiciones ambientales. A esta percepción del calor por parte del cuerpo humano se le conoce como sensación térmica, comúnmente llamada bochorno.

La Molina registra la mayor sensación térmica, con 37 grados, seguida de Carabayllo, con 36 grados, y San Juan de Lurigancho, con 35 grados.

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Otros distritos también presentan sensación térmica elevada:

Jesús María: 34 grados.

Santa Anita: 34 grados.

San Martín de Porres: 33 grados.

Santiago de Surco: 33 grados.

Foto: Senamhi

Voceros del Senamhi explicaron a la Agencia Andina que se trata del nivel de sensación térmica más alto del año, enmarcado ahora en medio del Niño Costero y el fenómeno El Niño.

El Senamhi recordó que está vigente el aviso meteorológico N.° 485, mediante el cual se advierte del incremento de temperatura en la costa y la sierra desde hoy jueves 26 hasta el sábado 28 de noviembre.

Durante este periodo se prevé condiciones elevadas de calor, por lo que se recomienda a la población adoptar medidas de protección ante las altas temperaturas.

“Utilizar sombreros de ala ancha, prendas de manga larga y protectores solares”, aconsejó la institución vía sus redes sociales.

La Agencia Andina pone a tu disposición un interactivo para que conozcas cómo se comportará el clima en Lima durante estos días de intenso calor, qué distritos registrarán las temperaturas más altas y cuál es el reporte de las estaciones meteorológicas del Senamhi.