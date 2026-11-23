Las temperaturas continuarán incrementándose en la costa peruana debido a las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño. La jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Grinia Ávalos, advirtió que Lima registrará valores superiores a los 30 °C desde este lunes, mientras que en algunas zonas del norte del país podrían alcanzar los 34 °C.

La especialista explicó que el incremento de las temperaturas se mantendrá durante los próximos meses, en un contexto en el que el país se aproxima al periodo de mayor intensidad del Niño Costero.

Lima: temperaturas superarían los 30 °C

Para Lima, el Senamhi prevé temperaturas superiores a los 30 °C, pese a que durante las primeras horas del día podrían presentarse algunas lloviznas.

“Estamos en el aviso indicando que los termómetros van a superar los 30°. Este aviso empieza principalmente hoy, a pesar de algunas lloviznas iniciales en el día. Las temperaturas se van a mantener elevadas en lo que queda de la presencia del Niño”, señaló Ávalos a RPP.

La distribución de las temperaturas también variará según la zona de la capital. En Lima Este, los valores podrían ubicarse entre los 30 °C y 31 °C, mientras que en Lima Norte alcanzarían entre los 31 °C y 32 °C.

La funcionaria precisó que estos registros ya se habían presentado aproximadamente 10 días antes. Asimismo, indicó que el país se encamina hacia el periodo de mayor intensidad del evento climático, previsto entre diciembre, enero y marzo.

El Senamhi prevé que las temperaturas en Lima superen los 30 °C, con registros de hasta 32 °C en distritos de Lima Norte. Foto: Andina.

Tumbes y Piura: temperaturas de hasta 34 °C y lluvias intensas

En el norte del país, Tumbes y Piura enfrentarán un escenario de altas temperaturas y precipitaciones de fuerte intensidad. Según la jefa del Senamhi, los termómetros podrían llegar a los 34 °C en las zonas costeras de ambas regiones.

“En el norte del país tenemos un nicho bastante crítico; es decir, altas temperaturas en gran parte de Tumbes y Piura. Estamos hablando de toda la costa, los distritos y provincias costeras de Tumbes y Piura, pero además [habrá] altas o fuertes precipitaciones”, advirtió.

Las lluvias ya han generado impactos en Piura. Ávalos informó que durante las últimas horas se acumularon alrededor de 134 litros de agua por metro cuadrado en esta región, lo que ocasionó la activación de quebradas y la interrupción de algunas vías de comunicación.

La especialista explicó que una extensa cobertura nubosa se instaló durante la noche en gran parte del territorio piurano. Además, indicó que, de acuerdo con los avisos meteorológicos, las precipitaciones continuarán durante los próximos días y que el 26 de noviembre será una fecha crítica para el norte del país.

Sierra sur: lluvias irregulares en Ayacucho

En la sierra sur, las precipitaciones han comenzado a presentarse de manera irregular. Ávalos mencionó el caso de Ayacucho, donde las lluvias ya se registran en algunas zonas, aunque todavía no de manera uniforme.

“La parte sur de la región ha presentado lluvias importantes. Si bien es cierto la capital (de la región Ayacucho) todavía está bastante preocupada por la irregularidad de las lluvias, pero hacia el sur ya se han presentado lluvias y van a continuar presentándose”, sostuvo.

Selva: temperaturas de hasta 34 °C

En la selva, el Senamhi reporta temperaturas propias de la temporada, que oscilan entre los 33 °C y 34 °C, principalmente en Loreto, San Martín y la zona centro.

Respecto a las precipitaciones, la funcionaria señaló que se esperan lluvias puntuales de intensidad moderada, relacionadas con el comportamiento estacional de esta parte del país.

No obstante, precisó que algunas zonas de la selva todavía presentan condiciones de lluvias entre normales y deficitarias, por lo que no se espera un comportamiento uniforme de las precipitaciones en toda esta región.