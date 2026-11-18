La sensación térmica en Lima Metropolitana continúa en ascenso y algunos distritos ya registran valores de hasta 35 °C. El incremento de los registros se produce en medio de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño.

De acuerdo con los reportes de las estaciones meteorológicas, Carabayllo, Jesús María, La Molina y Santiago de Surco figuran entre las jurisdicciones que presentan las temperaturas más elevadas.

¿CUÁLES SON LOS DISTRITOS MÁS CALUROSOS?

Los registros reportados muestran sensación térmica superiores a los 30 °C en distintos puntos de la capital. Jesús María alcanzó los 35 °C, mientras que La Molina llegó a los 34 °C.

En otros distritos también se reportaron valores elevados: Carabayllo y Santiago de Surco registraron 33 °C; San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y San Borja alcanzaron los 32 °C.

Por su parte, Lurigancho-Chosica, Santa Anita y Villa María del Triunfo presentaron temperaturas de 31 °C.

🌡 #Ahora #Minam #Senamhi | Las temperaturas en Lima Metropolitana continúan en ascenso, con registros cercanos a los 31 °C. Hasta el momento, las estaciones de Carabayllo, La Molina, Jesús María y Santiago de Surco reportan las temperaturas más altas. https://t.co/xE9kQDmUHL — Senamhi (@Senamhiperu) November 18, 2026

CAMPO DE MARTE REGISTRA UNA EXTREMA ANOMALÍA TÉRMICA

Uno de los registros que llamó la atención corresponde a la estación meteorológica de Campo de Marte, ubicada en Jesús María. Según el reporte difundido de Asismet, este distrito alcanzó los 32 °C, con una sensación térmica de 37 °C.

Presentó una anomalía de casi 11 °C por encima de la temperatura habitual de noviembre, cuyo promedio de referencia es de 21.2 °C.

Este comportamiento evidencia que la sensación térmica en Lima Metropolitana durante noviembre esta por encima de su rango inusual.