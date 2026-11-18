La sensación térmica en Lima Metropolitana continúa en ascenso y algunos distritos ya registran valores de hasta 35 °C. El incremento de los registros se produce en medio de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño.
De acuerdo con los reportes de las estaciones meteorológicas, Carabayllo, Jesús María, La Molina y Santiago de Surco figuran entre las jurisdicciones que presentan las temperaturas más elevadas.
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¿CUÁLES SON LOS DISTRITOS MÁS CALUROSOS?
Los registros reportados muestran sensación térmica superiores a los 30 °C en distintos puntos de la capital. Jesús María alcanzó los 35 °C, mientras que La Molina llegó a los 34 °C.
En otros distritos también se reportaron valores elevados: Carabayllo y Santiago de Surco registraron 33 °C; San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y San Borja alcanzaron los 32 °C.
Por su parte, Lurigancho-Chosica, Santa Anita y Villa María del Triunfo presentaron temperaturas de 31 °C.
CAMPO DE MARTE REGISTRA UNA EXTREMA ANOMALÍA TÉRMICA
Uno de los registros que llamó la atención corresponde a la estación meteorológica de Campo de Marte, ubicada en Jesús María. Según el reporte difundido de Asismet, este distrito alcanzó los 32 °C, con una sensación térmica de 37 °C.
Presentó una anomalía de casi 11 °C por encima de la temperatura habitual de noviembre, cuyo promedio de referencia es de 21.2 °C.
Este comportamiento evidencia que la sensación térmica en Lima Metropolitana durante noviembre esta por encima de su rango inusual.