El Gobierno nacional impulsará la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en el distrito de Sayán, provincia de Huaura (Lima), destinado a internos de baja peligrosidad y que contará con resguardo de las Fuerzas Armadas. La iniciativa comprende terrenos que superan las 2,500 hectáreas y forma parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para reforzar la seguridad.

El premier y primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, presentó los alcances del proyecto a las autoridades electas de Huaura y Sayán, Pompeyo Vergara y Ludwin Samanez, respectivamente, en una reunión en la que también participaron el senador Elard Melgar y el titular de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Ángel Manero.

Según lo expuesto, el complejo penitenciario se ubicará a la altura del kilómetro 131 de la carretera Panamericana Norte y comprenderá dos predios. El primero, de más de 2,000 hectáreas, estará destinado a la construcción del penal, mientras que el segundo, de más de 400 hectáreas, se utilizará para el acceso vial y los servicios complementarios.

Luis Galarreta presentó a las autoridades electas de Huaura y Sayán los alcances del proyecto penitenciario que el Ejecutivo prevé desarrollar en el norte chico. Foto: PCM.

Respecto a las condiciones de seguridad, se indicó que el establecimiento estará alejado de las zonas urbanas y contará con vigilancia y retenes a cargo de las Fuerzas Armadas. El esquema busca reforzar el control del recinto penitenciario y reducir los riesgos para la población de los alrededores.

Durante el encuentro, Galarreta sostuvo que la lucha contra el crimen requiere coordinación entre el Gobierno nacional y las próximas autoridades locales, por lo que consideró necesario avanzar desde ahora en la articulación de medidas concretas.

“La lucha contra la criminalidad no admite pausas ni tiempos de espera. Por eso es importante articular desde hoy con las autoridades electas para adoptar medidas concretas que frenen este flagelo y protejan a nuestros ciudadanos”, remarcó.

Inversiones complementarias

La propuesta penitenciaria estará acompañada de otras intervenciones en la provincia de Huaura. Entre ellas figuran el fortalecimiento de las comisarías y de los servicios hospitalarios, así como mejoras en la infraestructura de agua y saneamiento del centro poblado de Santa Rosa.

En la reunión también participaron representantes de la sociedad civil, como parte de las coordinaciones que el Ejecutivo busca establecer con las futuras autoridades para desarrollar los proyectos bajo criterios de seguridad y atención de las necesidades de la población.