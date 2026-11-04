La presidenta Keiko Fujimori anunció la entrega de terrenos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) para la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios y planteó que los proyectos se ejecuten con “rapidez, eficiencia y seguridad”.

Durante la actividad, Fujimori mencionó que se están entregando los títulos habilitantes para la construcción de los penales, en terrenos que comprenden 2,600 hectáreas . En ese contexto, trasladó al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, la responsabilidad de impulsar su ejecución.

“Ahora el reto está en usted, en ver la manera de hacer estas dos cárceles de manera rápida, eficiente y absolutamente segura”, manifestó a la prensa.

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La mandataria también resaltó las acciones orientadas a recuperar el orden en los establecimientos penitenciarios, entre ellas la colocación del control del área perimétrica, con participación de las Fuerzas Armadas y el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Lo que tenemos que hacer ahora es ponerle mucha eficiencia, capacidad y en pocos meses estaremos inaugurando los dos penales anunciados”, indicó.

La presidenta Keiko Fujimori trasladó al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, la responsabilidad de impulsar su ejecución. Foto: Minjus.

Asimismo, recordó que una semana antes se había destacado el trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por detectar señales ilegales que facilitaban el acceso a internet en diversos penales del país. Indicó que estos controles continuarán y deberán extenderse a otros establecimientos penitenciarios.

Talleres productivos y resocialización

Otro de los aspectos que abordó Fujimori fue la necesidad de complementar las medidas de seguridad con programas de resocialización para los internos que hayan cometido delitos menores y no sean considerados de alta peligrosidad.

En esa línea, planteó ampliar los talleres productivos que funcionan en los establecimientos penitenciarios y aprovechar los terrenos destinados a los nuevos penales para desarrollar espacios de capacitación y producción.

“Lo que se busca además de tener un lugar seguro es que se puedan activar y construir grandes talleres productivos (...) que los productos que fabriquen sirvan a la sociedad”, señaló.