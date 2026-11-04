Keiko Fujimori destacó la entrega de 2,660 hectáreas al Ministerio de Justicia para impulsar la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios. Foto: Presidencia.
Keiko Fujimori destacó la entrega de 2,660 hectáreas al Ministerio de Justicia para impulsar la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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La anunció la entrega de terrenos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) para la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios y planteó que los proyectos se ejecuten con “rapidez, eficiencia y seguridad”.

Durante la actividad, Fujimori mencionó que se están entregando los títulos habilitantes para la construcción de los penales, en terrenos que comprenden 2,600 hectáreas. En ese contexto, trasladó al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, la responsabilidad de impulsar su ejecución.

“Ahora el reto está en usted, en ver la manera de hacer estas dos cárceles de manera rápida, eficiente y absolutamente segura”, manifestó a la prensa.

“Lo que tenemos que hacer ahora es ponerle mucha eficiencia, capacidad y en pocos meses estaremos inaugurando los dos penales anunciados”, indicó.

La presidenta Keiko Fujimori trasladó al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, la responsabilidad de impulsar su ejecución. Foto: Minjus.
La presidenta Keiko Fujimori trasladó al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, la responsabilidad de impulsar su ejecución. Foto: Minjus.

Talleres productivos y resocialización

Otro de los aspectos que abordó Fujimori fue la necesidad de complementar las medidas de seguridad con programas de resocialización para los internos que hayan cometido delitos menores y no sean considerados de alta peligrosidad.

En esa línea, planteó ampliar los talleres productivos que funcionan en los establecimientos penitenciarios y aprovechar los terrenos destinados a los nuevos penales para desarrollar espacios de capacitación y producción.

“Lo que se busca además de tener un lugar seguro es que se puedan activar y construir grandes talleres productivos (...) que los productos que fabriquen sirvan a la sociedad”, señaló.

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