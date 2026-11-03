Penales. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo prorroga, por 60 días calendario, el estado de emergencia declarado en los establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad a nivel nacional, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por la persistencia de la perturbación de la paz y el orden interno.

Así lo establece el, publicado este martes en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano.

La medida comprende los establecimientos penitenciarios de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.

Además, mientras dure la prórroga, “se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, comprendidos en los numerales 11), 12) y 24), apartado f), del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, respecto de las personas que ingresen al establecimiento penitenciario o transiten por su perímetro exterior circundante, hasta un radio de 200 metros desde sus límites”, indica la norma.

Gobierno debe poner mano dura a los penales
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Intervenciones de la Policía Nacional

El dispositivo señala que las intervenciones de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, podrán incluir:

  • a) Protección, seguridad y control de las áreas de intangibilidad y del perímetro exterior circundante al
  • establecimiento penitenciario, hasta un radio de doscientos metros desde sus límites exteriores, incluyendo, de ser el caso, la protección de su espacio aéreo y espectro electromagnético inmediato.
  • b) El control de acceso de todas las personas a los establecimientos penitenciarios.
  • c) Operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, teléfonos, armas blancas, y demás artículos prohibidos, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE.
  • d) Acciones de inteligencia, a fin de prevenir fugas, alteración del orden y actividades delictivas en los establecimientos penitenciarios.

Además,

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