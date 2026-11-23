Cuatro instituciones del Estado preparan la entrega de tarjetas electrónicas y vales de consumo por Navidad que van de entre S/733 y S/1,500 por trabajador, todo ello financiado con recursos públicos. Los beneficios incluyen compras de alimentos, juguetes y vestimenta, representando un gasto de más de S/6 millones, según un reportaje de Cuarto Poder.

En la Red Asistencial Sabogal de EsSalud, las adquisiciones navideñas representan un desembolso S/5´901,500. Los procesos comprenden al personal de los regímenes laborales 276 y 728, así como a trabajadores del régimen CAS 1057.

Según la documentación recopilada por el reportaje, son 7,188 tarjetas de 800 soles destinadas para alimentos y bebidas, además de 2,593 tarjetas de 50 soles exclusivamente a juguetes.

Por otro lado, en Perúpetro se identificaron dos procesos: uno para entregar tarjetas de alimentación de S/1,500 a colaboradores y practicantes, y otro para adquirir tarjetas de vestimenta por el mismo valor. Según el informe, ambos beneficios representarían una entrega total de S/3,000 por trabajador.

Según los documentos oficiales de la entidad, estas compras se financian con recursos directamente recaudados por la propia institución y tienen como sustento la mejora del clima laboral.

En tanto, en Provías Descentralizado también se detectó una compra similar, donde el costo informado de las tarjetas navideñas asciende a S/367,631. La adquisición incluye 64 tarjetas de S/1,200, 259 de S/1,100, una de S/800 y otras siete de S/733.

La entidad explicó que estos beneficios corresponden al cumplimiento de convenios colectivos y laudos arbitrales, y que los acuerdos que incluyen tarjetas navideñas existen desde 2012. Las entregas están dirigidas a trabajadores de los regímenes 728 y CAS 1057.

Finalmente, se detectó el caso de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) que contempla la entrega de tarjetas por S/1,298 para compras navideñas.

“No puede ser que el Estado se preste para este tipo de motivaciones o incentivos o beneficios adicionales a los que establece la ley”, indicó Johana Rodríguez, abogada especialista en contrataciones públicas.