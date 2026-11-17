Perupetro anunció hoy el proceso de convocatoria de inversionistas para seleccionar un nuevo operador del Lote 8, ubicado en la Cuenca Marañón (Loreto).

La propuesta busca entregar el yacimiento por un plazo de 30 años, con el objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones petroleras y sus aportes al desarrollo económico.

El Lote 8 se encuentra ubicado en la selva norte del Perú, en la provincia y departamento de Loreto, dentro de la cuenca Marañón, y registra una producción promedio diaria fiscalizada de 4,915 barriles de petróleo por día (BOPD).

El actual Contrato de Licencia del Lote 8 concluye el próximo 03 noviembre del año 2028.

De acuerdo al Reglamento de Participación Ciudadana para Actividades de Hidrocarburos, Perupetro ha cumplido con realizar los eventos presenciales para informar y recoger las percepciones de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del área del Contrato.

Por su parte, el proceso de consulta previa estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas, conforme a la normativa vigente.

Fecha de la buena pro

Conforme a las bases, la buena pro será otorgada al postor que realice la mejor oferta adicional al Programa de Trabajo de Desarrollo y Exploratorio establecido por Perupetro.

Dicho programa comprende el reacondicionamiento de pozos, perforación de pozos de desarrollo y de exploración.

De acuerdo al cronograma, las empresas interesadas podrán presentar su carta de interés hasta el 10 de mayo del 2027 y el otorgamiento de la buena pro se llevará a cabo el 09 de agosto del 2027.

Las bases del proceso de convocatoria se encuentran publicadas en el portal web de Perupetro www.perupetro.com.pe, y son de libre acceso para todos los interesados.