Perupetro informó que ha suscrito hoy el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del Lote 206, ubicado en Talara, Piura.

La empresa adjudicataria es Colombian Green Energy, nuevo operador que se integra al panorama de reactivación petrolera en el Noroeste de país, remarcó la agencia.

La suscripción se realizó tras la promulgación del Decreto Supremo N° 017-2026-EM, publicado el 25 de setiembre de 2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó a Perupetro la firma de dicho contrato.

El contrato de licencia tendrá una vigencia de 30 años y el programa de trabajo obligatorio para los primeros 10 años contempla la ejecución de 81 reacondicionamientos de pozos, 40 pozos de desarrollo y un pozo exploratorio.

El Lote 206 comprende un área de 17,177.765 hectáreas y está conformado por la integración de los ex Lotes II y XV, cuyos contratos culminaron en el 2025 y 2026. La producción promedio histórica fue de 300 barriles diarios de petróleo.

Las actividades a realizar por el nuevo operador permitirán incorporar producción adicional y maximizar el factor de recuperación, mediante intervenciones orientadas a optimizar el desempeño de los reservorios y extender la vida productiva del campo.

Colombian Green Energy es un operador habilitado por la entidad regulatoria de Colombia (ANH), para campos de petróleo y gas, con experiencia en dicho país y Estados Unidos, destacó Perupetro.