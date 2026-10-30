La producción promedio histórica de este lote fue de 300 barriles diarios de petróleo. Foto: Perupetro.
La producción promedio histórica de este lote fue de 300 barriles diarios de petróleo. Foto: Perupetro.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Perupetro informó que ha suscrito hoy el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del Lote 206, ubicado en Talara, Piura.

La empresa adjudicataria es Colombian Green Energy, nuevo operador que se integra al panorama de reactivación petrolera en el Noroeste de país, remarcó la agencia.

El contrato de licencia tendrá una vigencia de 30 años y el programa de trabajo obligatorio para los primeros 10 años contempla la ejecución de 81 reacondicionamientos de pozos, 40 pozos de desarrollo y un pozo exploratorio.

El Lote 206 comprende un área de 17,177.765 hectáreas y está conformado por la integración de los ex Lotes II y XV, cuyos contratos culminaron en el 2025 y 2026. La producción promedio histórica fue de 300 barriles diarios de petróleo.

Colombian Green Energy es un operador habilitado por la entidad regulatoria de Colombia (ANH), para campos de petróleo y gas, con experiencia en dicho país y Estados Unidos, destacó Perupetro.

TE PUEDE INTERESAR

Lote 207: Perupetro otorgó buena pro para su operación por 30 años, ¿a quién?
Petroperú dejará de operar el Lote Z-69: Perupetro busca nuevo inversionista
Camisea y Perupetro concluyen negociación para facilitar petroquímica, pero ¿podrá despegar?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.