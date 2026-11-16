Moody’s Ratings puso la mira en los mercados emergentes, entre ellos Perú. En sus proyecciones, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) será estable, lento y diferenciado.

“Esperamos que el crecimiento promedio de los mayores mercados emergentes se mantenga prácticamente estable en 2027, aunque el ritmo variará e incluirá una ligera desaceleración en China. Algunas economías se beneficiarán de la persistente demanda elevada de commodities, respaldada por la inversión en infraestructura digital, la electrificación de distintos sectores y las redes eléctricas. Algunos países también seguirán beneficiándose de mayores niveles de inversión extranjera directa conforme se reorganicen las cadenas de suministro para aumentar la diversificación y la seguridad”, se lee en su último reporte.

Crecimiento del PBI será estable, lento y diferenciado

Como se mencionó líneas arriba, Moody’s espera que el crecimiento del PBI de los mayores mercados emergentes en 2027 sea en gran medida similar al de 2026, con cierto potencial al alza si se atenúa el conflicto en Oriente Medio.

“La demanda sostenida de commodities seguirá siendo un motor esencial para algunos productores de metales y energía, aunque el crecimiento general será lento y variará considerablemente entre países”, refiere.

Moody’s agrega: “El gasto resiliente de los consumidores, cuando esté respaldado por políticas de apoyo, y la inversión extranjera directa (IED), cuando sea significativa, también sostendrán el crecimiento de varios mercados emergentes”.

Para Perú, la calificadora mantuvo su proyección de agosto 2026: la economía nacional crecería 3.2% este año y 3% en el 2027. Con esto, sería el país con mejor resultado para este y el próximo año (en 2027 “empataría” con Argentina).

Moody's, proyecciones. Fuente: Moody's

Aunque ya no se refirió específicamente a Perú, lo cierto es que hay observaciones que aplican claramente a nuestra economía.

Moody’s se refirió que además de los metales usados en IA y electrificación, también existe demanda de tierras raras y metales necesarios para las baterías de los vehículos eléctricos y la energía renovable, aunque en menores cantidades. Los productores de petróleo y gas sin restricciones de acceso también están bien posicionados para beneficiarse de la fuerte demanda y los altos precios hasta que se normalicen los mercados energéticos.

En cambio, las economías dependientes de la energía seguirán enfrentando precios altos y disponibilidad restringida, con un impacto potencialmente significativo sobre el crecimiento y la inflación .

“Esperamos que los precios del petróleo se mantengan altos y volátiles, con un promedio de alrededor de $90 por barril en 2027. No prevemos shocks reales de oferta, en términos de volumen, que limiten la actividad económica”, adelantó.

Además, como parte de los riesgos extremos potenciales, reconoce que es probable que el fenómeno de El Niño, sin precedentes, cause disrupciones mediante inundaciones o sequías que podrían afectar a varios países durante el primer semestre de 2027 y perjudicar tanto la agricultura como la producción eléctrica, especialmente en América Latina, pero posiblemente también en lugares como India, Zambia o Vietnam.

“Es probable que su impacto solo adquiera relevancia crediticia cuando coincida con una restricción de financiamiento, una necesidad de liquidez o un proceso de recuperación ya existente”, apunta.

Añade: “Esperamos que las presiones sobre los precios de los alimentos relacionadas con El Niño se concentren en un grupo relativamente pequeño de soberanos vulnerables, en lugar de extenderse a los mercados emergentes en conjunto, dadas las reservas mundiales de alimentos actualmente en máximos históricos, aunque distribuidas de manera desigual, incluidos cereales, trigo y arroz”.

Incluso considera como un riesgo en el escenario base que la demanda de commodities podría verse más afectada de lo previsto por una desaceleración pronunciada de la inversión en infraestructura digital.

Diferenciación crediticia

La calificadora de riesgo reconoce los gobiernos, las empresas y los bancos de mercados emergentes han resistido este año la volatilidad causada por los aranceles, las disputas geopolíticas y los altos precios de la energía “sin un debilitamiento significativo y generalizado de la calidad crediticia, como muestran el número relativamente limitado de acciones de calificación negativas y las bajas tasas de incumplimiento”.

En este contexto, espera que, en términos generales, se mantenga la resiliencia frente a los principales temas crediticios identificados para el próximo año: crédito más costoso, intervención política, transformación de la IA y prima de seguridad.

Cuatro fuerzas crediticias principales para 2027. Fuente: Moody's.

Sin embargo, los emisores de deuda de mercados emergentes son diversos y su capacidad para hacer frente a los mayores precios de la energía y tasas de interés, así como a la persistente incertidumbre comercial y geopolítica, variará considerablemente.

Por ejemplo, detalla, las entidades favorablemente expuestas a la demanda continua de commodities impulsada por la tecnología y a la reorganización de las cadenas de suministro centrada en la seguridad mostrarán el mejor desempeño; las que tengan liquidez débil, deuda elevada o acceso limitado al financiamiento enfrentarán dificultades.

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Commodities como el beneficio más concreto de la transformación de la IA

Una de las cuatro fuerzas crediticias principales es la transformación de la IA. Esta está claramente concatenada a los commodities.

Con esto en mente, Moody’s refire que la inversión global significativa en centros de datos, generación y redes eléctricas, y electrificación del transporte y otros sectores seguirá sosteniendo en niveles elevados la demanda de determinadas commodities durante los próximos 12 meses.

Precios de los metales críticos. Fuente: FactSet, publicado en reciente informe de Moody's

Los principales productores de mercados emergentes de metales esenciales para esa infraestructura, incluidos cobre, bauxita, aluminio, zinc y estaño, serán los principales beneficiarios. Entre ellos figuran Brasil, Rusia, India, China, Chile, Perú e Indonesia.

“Los precios de las commodities han retrocedido desde máximos recientes, aunque en general permanecen por encima de sus niveles históricos. Continuarán reflejando los fundamentos de oferta y demanda, incluida la demanda favorable derivada de la transición energética. Sin embargo, muchos mercados emergentes siguen en gran medida al margen del ciclo de inversión en IA y corren el riesgo de absorber la disrupción sin captar sus beneficios”, resalta la calificadora de riesgo.

Vale decir que el desarrollo inicial de capacidad de infraestructura digital en los mercados emergentes se ha concentrado principalmente en China, India, Brasil, Indonesia, Malasia y México extendiendo a Arabia Saudita, y en menor medida en otros países.

Aun así, el reporte reconoce que los proyectos se están extendiendo a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, aunque podrían verse afectados por una percepción más débil de la estabilidad regional; a América Latina, especialmente Chile; y a Asia, en particular Tailandia. Sin embargo, no todos los proyectos se completarán.

“Algunos países de mercados emergentes podrían tener dificultades para obtener la rentabilidad de la inversión necesaria para dicha infraestructura debido a la demanda limitada de sus sectores de servicios aún en desarrollo o a la limitada conectividad con las redes globales. Para los mercados emergentes con una exposición importante a software, tecnología de la información y tercerización de procesos de negocio, la IA podría elevar la productividad y, a la vez, generar riesgos de desplazamiento”, refiere.

Hay que recordar que en Perú, como informó este diario, en una reciente reunión entre nuestro país y Estados Unidos, en un contexto de poner en la mira la energía nuclear, el país norteamericano mostró interés en invertir en data centers, puertos y minas.