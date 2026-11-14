La demanda mundial de cobre crece más rápido que la oferta. También importa quién procesa el mineral y quién puede demostrar su origen. China concentra casi la mitad del refinado, y el Perú, tercer productor mundial, puede aprovechar la escasez del concentrado para negociar mejores contratos y diferenciar su producción.

Demanda en ascenso

La producción no crece al mismo ritmo. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), abrir una mina de cobre toma en promedio 17 años desde el descubrimiento del yacimiento, y sin nuevos proyectos de gran envergadura la oferta podría quedar cerca de una cuarta parte por debajo de la demanda en el 2035.

En el corto plazo las cifras parecen contradictorias. El Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG) proyectó un superávit de cobre refinado de 96,000 toneladas en el 2026 y de 377,000 en el 2027, frente al déficit de 150,000 que anticipaba en octubre del 2025. La explicación está en las etapas de la cadena. El excedente se da en el refinado, mientras que el concentrado enfrenta un déficit estimado de 317,000 toneladas este año.

El cuello de botella

La minería de cobre está repartida entre varios países. Chile concentra 23% de la producción mundial, la República Democrática del Congo 14%, el Perú 12% y China 8%. En el refinado, en cambio, China concentra cerca de 48% y el Perú 1%.

Esta diferencia explica que coexistan un déficit de concentrado y un superávit de refinado. China tiene gran capacidad de procesamiento y depende del mineral de otros países. Cuando un solo país controla el procesamiento, el suministro se vuelve un asunto geopolítico.

Las tierras raras muestran cómo opera ese control. China produce cerca de 69% del total mundial, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y refina cerca de 85%. Desde abril del 2025 exige licencia para exportar siete de esos elementos, usados en imanes de vehículos eléctricos, turbinas y equipos de defensa. Sus reglas más amplias de octubre del 2025 están suspendidas hasta el próximo 10 de noviembre tras su acuerdo con Estados Unidos, aunque las licencias de abril siguen vigentes.

Estados Unidos responde con crédito público, pisos de precio y acuerdos bilaterales con países proveedores, como el préstamo de US$ 10,000 millones a Project Vault, una reserva de minerales críticos.

El poder económico del origen

La trazabilidad, es decir, poder demostrar dónde se extrajo y dónde se procesó el metal, responde sobre todo a una razón geopolítica. Con casi la mitad del refinado mundial en China, gobiernos y empresas quieren saber cuánto de su suministro depende de un solo país. Hasta hace poco, una tonelada de cátodos (planchas de cobre refinado de alta pureza) valía lo mismo cualquiera fuera la mina de origen.

Exigir el origen rompe esa homogeneidad y complica la cadena de valor. Las fundiciones mezclan concentrados de distintas minas y países, por lo que identificar su procedencia exige separar lotes en cada etapa, con costos adicionales. Además, las reglas varían según el mercado.

Un ejemplo ayuda a entender esta complejidad. Un fabricante europeo de cables compra alambrón a un laminador, que lo produce con cátodos de una refinería asiática elaborados con concentrados peruanos, chilenos y africanos. Si su cliente le exige acreditar que el cobre no depende de un solo país, no podrá hacerlo con su documentación actual y tendrá que pedir lotes segregados y pagar auditorías en cada tramo. El resultado es un cobre certificado que se vende con prima y uno convencional que compite con descuento.

Un indicio de fragmentación es la brecha de precios entre la bolsa de Nueva York (COMEX) y la LME. Estados Unidos aplica desde agosto del 2025 un arancel de 50% a los semielaborados de cobre y evalúa extenderlo al cátodo, por lo que los inventarios de COMEX pasaron de cerca de 320,000 a casi 770,000 toneladas cortas en un año, según Shanghai Metals Market.

A fines de julio, el precio en Nueva York superó al de Londres en unos US$ 420 por tonelada según Bloomberg, más de diez veces su promedio de 28 años. Aunque la diferencia responde al mercado de destino y no a una certificación de origen, muestra que una misma tonelada puede tener precios distintos según dónde se venda.

Otra señal de la escasez de concentrado son los cargos de tratamiento, el pago que las mineras hacen a las fundiciones por convertir el concentrado en cobre refinado. Cuando el concentrado escasea, las fundiciones compiten por él y el cargo cae, incluso por debajo de cero.

La oportunidad peruana

Para el Perú, estos cambios son una oportunidad que también plantea exigencias. El país es el tercer productor mundial de cobre, con 2.7 millones de toneladas en el 2025, cerca de 12% del total según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La minería representó 66% de las exportaciones del 2025 (US$ 61,849 millones), con US$ 28,130 millones de cobre. Su ventaja es estar en el eslabón donde hoy se concentra la escasez.

Los cargos de tratamiento negativos mejoran la posición de los productores frente a las fundiciones, pero no todos se benefician por igual. El efecto alcanza sobre todo a las ventas spot, porque buena parte del concentrado se comercializa con referencias anuales, fijadas en cero para este año. Las ganancias dependerán de la mezcla de contratos de cada productor y de la referencia del 2027.

La diferenciación según el origen también castiga con descuentos los riesgos de gobernanza, como ocurre con el oro artesanal y de pequeña escala, con una brecha de 103 toneladas entre la producción formal y las exportaciones físicas. Es un mercado distinto, pero podría alcanzar al cobre si los compradores exigen lotes certificados.

Esta ventana de precios altos no será permanente y depende de que el concentrado siga escaso. Si el superávit de refinado persiste, el reciclaje crece o China reduce su capacidad de fundición, los cargos podrían recuperarse y otros países competirán por ser proveedores confiables de quienes buscan diversificar.

Aprovechar este escenario requiere actuar en varios frentes. Se requieren contratos que reflejen la escasez de concentrado más allá de la referencia anual. El país necesita además fortalecer la trazabilidad, empezando por certificar el cobre y formalizar el oro, y destrabar los proyectos mineros, cuyos permisos y licencia social determinarán cuáles entran en producción mientras duren estas condiciones.

A más largo plazo, el Perú deberá evaluar qué procesamiento puede desarrollar para capturar parte del valor que hoy se genera en el extranjero.

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El cobre y la ventana que el Perú no debe desperdiciar

Por Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto

Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto. Foto: GEC

El cobre cotiza en niveles históricamente altos y los cargos de tratamiento de los concentrados cayeron a niveles negativos, señal de que el concentrado escasea. Las cadenas de suministro se vuelven más complejas, con compradores que exigen trazabilidad y un procesamiento concentrado en China. Este escenario abre una oportunidad para el Perú, que puede aumentar su producción y ofrecer el eslabón escaso a quienes buscan diversificar proveedores.

El Perú no aspira a ser relevante en mercados como el refinado, controlado por potencias como China, pues aporta apenas 1% de la producción mundial . Su ventaja realista está en producir más y en ser el proveedor de concentrado más confiable, y eso depende de lo que hagan el Estado y las empresas.

Las nuevas autoridades regionales, que asumirán funciones el 1 de enero del 2027, tienen un papel decisivo, porque en sus territorios se define la licencia social y si los proyectos avanzan o se frenan. [...] La duración de esta oportunidad depende de decisiones que el Perú puede tomar.