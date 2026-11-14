Perú puede aprovechar escasez de concentrado de cobre. Fuente: Bloomberg
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La Semana de la Bolsa de Metales de Londres (LME Week), realizada recientemente, reunió a los actores de un mercado con demanda creciente, oferta restringida y gobiernos que buscan reducir su dependencia de China. Para el Perú, el desafío es aprovechar su posición como productor de concentrado, cada vez más escaso, en un mercado donde el procesamiento y la trazabilidad ganan peso estratégico.

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