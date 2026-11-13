El área de fundición en una planta de procesamiento de Codelco en Machalí, Chile.
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Agencia Bloomberg
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Chile estudia formas de incorporar empresas privadas a las operaciones mineras y la infraestructura de Codelco, lo que podría dar paso a asociaciones que vayan mucho más allá de los proyectos de exploración que actualmente utiliza el gigante minero.

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