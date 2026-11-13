Estas empresas podrían participar en la explotación de algunos yacimientos de Codelco o asociarse con la cuprífera estatal para desarrollar infraestructura e instalaciones de procesamiento, dijo el viernes en una entrevista el ministro de Minería y Economía, Daniel Mas . El gobierno está evaluando cambios legales que podrían abrir la puerta a la participación privada en yacimientos actualmente reservados para Codelco, señaló.

Los comentarios de Mas podrían avivar aún más un debate políticamente sensible sobre la entrada de capital privado en Codelco, después de que políticos de izquierda y sindicatos expresaran preocupación de que el gobierno del presidente José Antonio Kast podría estar sentando las bases para una privatización. La compañía ha tenido dificultades para revertir la caída de su producción, mientras problemas operativos, retrasos en proyectos y menores leyes minerales afectan a sus minas envejecidas. En una entrevista con Bloomberg News esta semana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejó abierta la puerta a la inversión privada en la propia compañía.

Mas recalcó que Codelco seguirá siendo estatal y dijo que el gobierno no está discutiendo actualmente la incorporación de accionistas minoritarios. Sin embargo, intentar incorporar empresas privadas a algunas operaciones mineras existentes llevaría la estrategia de asociaciones a un terreno más sensible que los proyectos de exploración en propiedades aún no desarrolladas.

Las alianzas descritas por Mas podrían ser clave para las posibilidades de Codelco de aumentar la producción durante los próximos años. Las asociaciones de exploración pueden ayudar a aprovechar el enorme potencial geológico de la compañía, pero los descubrimientos pueden tardar décadas en llegar a la etapa de producción.

Daniel Mas. Foto: Bloomberg

La estrategia también tiene implicaciones para un mercado mundial que enfrenta dificultades para incorporar suficiente oferta nueva para satisfacer la creciente demanda de las redes eléctricas, la electrificación y los centros de datos.

“Tenemos que buscar a privados”, señaló Mas desde su oficina en el centro de Santiago antes de una visita de Estado a Vietnam, China y Japón, donde los minerales críticos serán uno de los ejes de las reuniones con potenciales inversionistas. “Lo más obvio es que entren en la exploración. Lo otro es que entren en la explotación”.

Mas dijo que la participación privada en la explotación sería más sencilla en algunas minas que en otras y que ciertos casos podrían requerir cambios legales.

Más urgente

La necesidad de Codelco de recurrir a capital externo se ha vuelto más urgente a medida que la caída de la producción y una deuda récord limitan su capacidad para financiar proyectos. Mas dijo que el gobierno quiere que la compañía opere de forma segura y rentable sin seguir aumentando su endeudamiento.

Una opción sería que Codelco y mineras privadas desarrollaran instalaciones de manera conjunta o compartieran infraestructura para aprovechar economías de escala, explicó Mas. Consultado específicamente sobre si el capital privado podría participar en una operación existente como la mina Gabriela Mistral, Mas no descartó esa posibilidad.

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“Estamos viendo que entre capital privado en todas las partes donde sea posible”, sostuvo Mas.

“Si todos estamos convencidos de que Codelco tiene potencialidad para crecer” —y que enfrenta falta de capital—, “bueno, esta es la fórmula”, señaló. “Me gustaría que hubiera un gran consenso en el mundo parlamentario para poder aprobarlo”.

Los mecanismos precisos aún no se han definido. El ministro dijo que Codelco debería diseñar las estructuras adecuadas, mientras que el gobierno, como accionista, establece parámetros que incluyen límites de deuda, rentabilidad y seguridad.

Codelco también está evaluando posibles ventas de activos no estratégicos mientras busca concentrar capital en sus principales operaciones. Entre los activos que podrían revisarse figuran participaciones de la compañía en el extranjero, así como sus inversiones en puertos, indicó Mas.

Por ahora, la prioridad es estabilizar las operaciones y ordenar las finanzas antes de volver a crecer, explicó el funcionario.

La reestructuración ha adquirido mayor urgencia después de que Codelco revelara irregularidades que inflaron la producción de cobre reportada en los años 2024 y 2025. La empresa despidió a gerentes, remitió el asunto a la fiscalía y encargó auditorías externas.

Pese a sus problemas, Mas dijo que Codelco sigue siendo atractiva para potenciales socios por sus activos geológicos, su fuerza laboral y su experiencia técnica. Su potencial sigue siendo “gigantesco”, afirmó.