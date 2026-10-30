La producción totalizó 1.16 millones de toneladas métricas en el tercer trimestre, 12% menos que en el mismo período del año anterior y 8.7% por debajo de los tres meses previos, según cálculos basados en datos mensuales del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). Fue el menor volumen trimestral desde que comienzan los registros disponibles, a fines de 2006.

El resultado subraya la magnitud de la recesión que ha afectado a varias de las minas más grandes de Chile, con una caída del 8.6% en los primeros nueve meses que encamina al país hacia su peor año en décadas.

Esta caída en un país que representa más de una quinta parte de la producción mundial de cobre está reduciendo la oferta justo cuando se acelera la demanda de electrificación.