La producción de cobre de Chile cayó a su nivel trimestral más bajo en al menos dos décadas, golpeada por accidentes, condiciones meteorológicas adversas y persistentes problemas operativos, a los que se suma el deterioro de la calidad del mineral en el mayor productor mundial.
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