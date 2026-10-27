Chile está dejando de producir cientos de miles de toneladas de cobre mientras los precios del metal se disparan. (Foto: Reuters)
Chile está dejando de producir cientos de miles de toneladas de cobre mientras los precios del metal se disparan. (Foto: Reuters)
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Guadalupe Gamboa
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Chile cerraría el 2026 con una producción de cobre en rojo, lo que podría abrir la oportunidad para otros productores del metal en el mercado internacional, pero ¿qué posibilidades tiene el Perú para cubrir el espacio que pierde la minería chilena en medio de una mayor demanda global?

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