En el tercer trimestre, el mercado local de M&A registró 22 transacciones. (Foto: GEC)
En el tercer trimestre, el mercado local de M&A registró 22 transacciones. (Foto: GEC)
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Mayumi García
mailMayumi García

El mercado peruano de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) aún no logra igualar, en número de transacciones, los niveles registrados en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, las perspectivas para los próximos meses son alentadoras y apuntan a una mayor dinamización de la actividad, conforme se concreten operaciones que actualmente se encuentran en evaluación. Ahora, ¿existen riesgos y quiénes podrían ganar a río revuelto?

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