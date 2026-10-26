De acuerdo a la consultora Transactional Track Record (TTR), al cierre del tercer trimestre se han acumulado 91 transacciones por un valor de US$ 6,066 millones, lo que significa como número de deals una contracción de 19.47%, pero un incremento en desembolsos de 121.99% en comparación a lo negociado en similar temporalidad del año pasado. En dicho periodo, las operaciones registradas fueron 113 con un total de US$ 2,732 millones.

En el tercer trimestre, el mercado local de M&A registró 22 transacciones, a diferencia de las 39 reportadas en similar fecha del 2025. En valor, el monto alcanzó los US$ 1,545 millones, impulsado por la venta que realizó la brasileña Votorantim S.A. de su participación de control en Nexa Resources (operadora en Perú de las minas polimetálicas Cerro Lindo, Atacocha y El Porvenir) a Boliden por US$ 1,310 millones.

¿Por qué el rezago de las transacciones?

Oscar Trelles, socio director de la oficina de Lima del estudio Cuatrecasas, consideró que la contracción transaccional evidenciada en el tercer trimestre responde a una “resaca electoral”, consecuencia de la incertidumbre que despertó en los inversionistas la primera vuelta y lo reñida que resultó la segunda contienda electoral.

“El rumbo en el que parecía culminar el proceso electoral asustó al mercado, sumado a la guerra en Irán, y los efectos que tiene esto en la economía mundial. La inflación y el incremento de la tasa de interés que encarece el crédito, son factores que terminan impactando en el mercado de M&A”, explicó Trelles.

De su lado, el socio y líder del área de M&A de Garrigues Perú, Sergio Amiel, destacó que, aún cuando durante el año se muestre un menor número de deals, los montos transaccionados significan un alza en relación al 2025. Esta situación expone el alto interés de compradores por los activos peruanos.

“Hay un apetito permanente por empresas peruanas de calidad, especialmente, aquellas que ofrecen posición competitiva y pertenecen a sectores estratégicos, como la minería, energía o infraestructura”, remarcó.

En su posición, Jorge Trelles, socio de M&A del Estudio Hernández & Cía., manifestó que un elemento que actualmente está generando ruido en los inversionistas es desconocer el impacto que tendrá el Fenómeno de El Niño (FEN), pues aunque la decisión de inversión no sería afectada por el evento climático, sí se convierte en una interrogante constante para los interesados.

“Definitivamente el FEN ocasiona un nivel alto de incertidumbre respecto de cómo impactará, las industrias que serán perjudicadas y demás. Después de ello, están otros factores que son más exógenos, como los riesgos geopolíticos que también pueden generar cierta preocupación”, expresó.

El FEN y su impacto en el mercado de M&A

Para el representante de Cuatrecasas, el avance del FEN amenaza, principalmente, a la pesca y el agro, seguido de toda la cadena exportadora que acompaña a este último rubro, como es el negocio logístico. Sin embargo, incidió en que al tener este evento climático un ciclo temporal, las intenciones de los compradores por estos activos se mantienen.

“En agro seguimos viendo el interés, pues hay inversionistas que miran a largo plazo. Esto permite que las transacciones no se paralicen y sigan avanzando; además, que siempre hay cultivos y zonas que sufren más que otros en estas coyunturas”, explicó.

Frente a este panorama de renovado interés por el sector agro en periodo de FEN, el especialista de Garrigues Perú diferenció a los compradores estratégicos de los adquirientes oportunistas, que son aquellos que justamente deciden dotarse de tierras o empresas que están en distress (activo en dificultades) para obtener un mejor beneficio económico.

“Los potenciales compradores están expectantes del impacto del FEN en los resultados y viabilidad del negocio en ese sector, lo que puede generar iniciativas oportunistas de algunos fondos o empresas estratégicas. De hecho, este año realizamos varias operaciones en el sector agro, de oportunidades que no son publicadas, y que justamente son compradores que buscan el activo en distress”, detalló.

Al respecto, el experto del Estudio Hernández & Cía. reiteró que uno de los problemas más importantes que exterioriza el FEN en el mercado de M&A está vinculado directamente a la valorización del activo. “Un inversionista puede tener claro que quiere entrar al Perú y adquirir cierto patrimonio, y rara vez esa intención se afectará por el FEN. No obstante, el perjuicio de un evento climático en el valor del activo que están adquiriendo es un tema aparte”, agregó.

¿A puertas de un generoso periodo en M&A?

El ejecutivo de Hernández & Cía afirmó que conforme se disipen los riesgos del FEN y se cuente con mayor claridad sobre los sectores más impactados, se evidenciará en los próximos meses un mayor dinamismo del mercado de M&A, con inversores tomando decisiones con mayor rapidez.

“Incluso pese a tener un FEN, creería que acabaríamos el año mejor de lo que empezamos. La tendencia es positiva, y el 2027 se muestra como un año en el que el número de transacciones serían superiores al 2026, con un apetito abierto de los inversionistas en Perú”, resaltó.

En similar opinión, el socio y líder del área de M&A de Garrigues Perú refirió que la visibilidad política y económica del país contribuirá a reactivar el próximo año aquellos procesos preparados este 2026.

“Creemos que el otro año habrán varios procesos activos y ya lo estamos notando. De hecho, estimamos que entre este último trimestre y el primero del 2027 existan unas cuatro transacciones de ticket grande en el mercado”, sostuvo.

Finalmente, el representante de Cuatrecasas observó muy posible que en el último trimestre de este año se ejecuten entre 45 y 50 transacciones, algo similar a lo que ocurrió en igual periodo del 2024. Además, proyectó que en la primera etapa del 2027 se puedan concretar deals de entre US$ 300 millones y US$ 500 millones que actualmente se encuentran en fase inicial.

“Veremos un repunte en el cuarto trimestre de este año, y el 2027 creemos que será un buen año. Los sectores más activos son minería, real estate, servicios financieros y fintechs”, añadió.

En el rubro minero, Trelles mencionó el significativo interés de inversionistas de Canadá, Estados Unidos y Suiza, principalmente por proyectos previos a ingresar a desarrollo. “A muy pocas empresas canadienses les gusta apostar por iniciativas en estados iniciales”, culminó.