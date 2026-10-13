El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, señaló que su cartera reducirá la tramitología en 40% para el sector minero, mediante la eliminación de 27 permisos y la simplificación de otros 14, con el objetivo de favores las inversiones.

“En la parte del sector minero tenemos alrededor de 97 permisos correspondientes al Ministerio de Energía y Minas. Hemos identificado que 27 pueden ser totalmente eliminados, y los vamos a eliminar, mientras que otros 14 permisos los pasaremos a declaración jurada, con lo cual habrá una reducción de 40% de toda la tramitología”, indicó.

“Pero no nos quedaremos ahí, vamos a seguir avanzando en aquellos permisos en los cuales se requieren algunas opiniones previas para tratar de hacer la tramitología más ágil y más fácil posible”, agregó.

Facilitar exploración

Durante la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chileno Peruano (CEChP), realizada la semana pasada en Lima, Guillermo Shinno sostuvo que están trabajando mecanismos para facilitar las exploraciones en las actividades extractivas.

ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno

“Perú es un país que está abierto a las inversiones, tenemos un trato no discriminatorio, a todos se les trata por igual y pueden tener acceso, sin ningún tipo de restricción, a distintos sectores económicos. Damos estabilidad jurídica y tributaria”, enfatizó.

El ministro resaltó que su portafolio tiene la clara misión de aprovechar sosteniblemente los recursos minerales del país, generar energía confiable y mejorar las oportunidades para toda la población.

Modernizarán regulación

“Tenemos establecida una agenda con cuatro ejes principales para avanzar en el aprovechamiento sosteniblemente de los recursos: reactivar la inversión; fortalecer la seguridad energética; cerrar brechas territoriales, y modernizar el marco regulatorio”, detalló.

“De nada sirve seguir teniendo grandes proyectos mineros o energéticos, pero que a la población le siga faltando agua, luz, hospitales, educación, pistas, veredas y otro tipo de servicios o infraestructura básica, pues creemos que eso es parte por la cual se genera toda la conflictividad social”, añadió.