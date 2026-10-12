El Ministerio de Energía y Minas (Minem) apuesta por una cartera de proyectos en el centro y sur del país para sostener la inversión minera en los próximos años. La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, señaló que entre este año y el 2031 al menos seis proyectos ubicados en las regiones de la Mancomunidad Regional de Los Andes (Ayacucho, Apurímac, Junín, Huancavelica, Cusco e Ica) iniciarían su construcción o entrarían en operación.

Se trata de iniciativas que en conjunto suman US$ 5,200 millones. En Apurímac figuran Reposición Ferrobamba, de Las Bambas, operada por MMG, y Trapiche, de El Molle Verde, subsidiaria de Buenaventura. En Ayacucho está Reposición Inmaculada, de Compañía Minera Ares (Hochschild Mining), que ya se encuentra en ejecución.

Completan, además, la lista Integración Coroccohuayco, de Antapaccay (Glencore), en Cusco; Mina Justa Subterránea, de Marcobre (Minsur), en Ica, y Optimización Carahuacra–San Cristóbal, de Volcan Compañía Minera, en Junín.

Según Figueroa, hasta agosto las regiones de la mancomunidad registraron inversiones mineras por US$ 1,915 millones, poco más del 45% del total nacional. Para el cierre del año se espera superar los US$ 3,000 millones, frente a una meta nacional de US$ 7,000 millones.

“Tenemos el compromiso de acompañar estos proyectos y de que los plazos se cumplan para que se desarrolle mayor inversión y empleo”, afirmó.

La viceministra indicó que el Minem atraviesa una reorganización para optimizar sus procesos internos sin dejar de lado los estándares ambientales.

Exploración y permisos

En la etapa de exploración, los mayores montos se concentran en Ayacucho, Junín, Pasco y Lima. El capital proviene principalmente de empresas peruanas, seguidas de canadienses y de Reino Unido.

“La inversión es la parte más riesgosa. Estamos trabajando en condiciones que permitan que estos capitales trabajen con predictibilidad y sostenibilidad en el tiempo”, sostuvo la viceministra.

Figueroa indicó que el Minem atraviesa una reorganización para optimizar sus procesos internos sin dejar de lado los estándares ambientales. Como parte de ello, se coordina con otras entidades del Estado que emiten opinión sobre proyectos mineros para evitar duplicidad de funciones y acelerar la emisión de permisos.

La cartera será presentada en Andesmin 2026, convención minera que se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Centro de Convenciones Canaán, en Ayacucho. Asimismo, se prevé la asistencia de los gobernadores regionales de la mancomunidad y de las autoridades recién electas.