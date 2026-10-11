Silver X Mining, empresa canadiense de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos, reportó mayores volúmenes procesados frente a un año atrás en Nueva Recuperada (Huancavelica), pese a que la planta operó por debajo de su ritmo durante los trabajos para ampliar su capacidad.

Entre julio y setiembre, la compañía procesó 54,681 toneladas métricas (TM) de mineral, un 63% más que las 33,505 TM del mismo periodo del 2025. El mineral extraído de la mina llegó a 60,694 TM, un alza de 113% interanual. “El tercer trimestre se centró en impulsar nuestro siguiente paso de crecimiento”, señaló José M. García, CEO de Silver X.

El oro procesado fue el que más avanzó: sumó 1,641 onzas, frente a 751 onzas un año antes (+119%). Según la empresa, esto respondió al mayor volumen tratado y a una ley de cabeza (concentración de oro en el mineral) promedio de 0.93 gramos por tonelada (g/t), por encima de los 0.70 g/t anteriores.

En plata, procesó 138,724 onzas (+47%). Medida en plata equivalente (AgEq, todos los metales expresados como plata), que incluye el aporte de oro, zinc y plomo, la operación procesó 322,822 onzas (+42%) y produjo 225,237 onzas (+35%). El procesamiento de zinc subió 42% y el de plomo, 20%.

“Logramos un crecimiento interanual del 42% en el procesamiento de AgEq y del 119% en el de oro. Prevemos que la planta alcance las 1,000 toneladas diarias en el cuarto trimestre”, indicó el ejecutivo.

La cartera de la compañía incluye el Proyecto Nueva Recuperada, un paquete de terrenos a escala de distrito de 20.795 hectáreas con dos unidades mineras y más de 200 objetivos de exploración, así como el Proyecto Pampas, adquirido recientemente.

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¿Por qué retrocedió frente al segundo trimestre?

La comparación con el trimestre previo fue menos favorable. El tonelaje procesado cayó 12% y la producción de AgEq, 20%, frente al periodo abril-junio.

La planta promedió 594 toneladas por día (tpd), por debajo de las 684 tpd del segundo trimestre, aunque por encima de las 364 tpd de un año atrás. Tras llegar a su capacidad nominal de 750 tpd, la empresa inició trabajos de reparación e instalación de equipos para llevarla a 1,000 tpd, lo que limitó el flujo.

A ello se sumaron menores leyes de plata, plomo y zinc, ya que la mina Tangana (Huachocolpa, Huancavelica) obtuvo más mineral de los frentes de desarrollo que viene abriendo la minera para abastecer la mayor capacidad de la planta.

Stock para diez días de planta

El desarrollo subterráneo en Tangana sumó 3,397 metros en el trimestre (3,159 metros en el anterior). Como el mineral extraído superó al procesado en unas 6,000 TM, la minera acumuló un stock equivalente a cerca de diez días de alimentación de la planta al ritmo del tercer trimestre.

En paralelo, avanzó unos 600 metros en el desarrollo de una zona de plata de alta ley y continúa la perforación en Blenda Rubia (Huancavelica), donde explora mineralización de más de 10 metros de ancho apta para minado mecanizado.

La compañía prevé alcanzar las 1,000 tpd en el cuarto trimestre del 2026, un 33% por encima de su capacidad nominal anterior, lo que según indicó sostendría el crecimiento de su producción hacia el 2027.

Avances de la operación de Silver X en Huancavelica

La cartera de la compañía incluye el Proyecto Nueva Recuperada, un paquete de terrenos a escala de distrito de 20.795 hectáreas con dos unidades mineras y más de 200 objetivos de exploración, así como el Proyecto Pampas, adquirido recientemente, que añade mayor escala y potencial de crecimiento a largo plazo.

La producción actual de la Unidad Minera Tangana está aumentando junto con el reinicio previsto de las minas Plata, Red Silver y Blenda Rubia, lo que respalda el objetivo de alcanzar aproximadamente 6 millones de onzas de AgEq anuales para 2029. La incorporación del Proyecto Pampas fortalece la base de activos de la compañía y mejora su capacidad para convertirse en un operador con presencia en todo el distrito y con múltiples activos.

Con una producción ya existente, oportunidades de expansión escalables y un importante potencial de exploración en múltiples activos, Silver X se está posicionando como una empresa de plata de próxima generación centrada en el crecimiento, la diversificación y la creación de valor a largo plazo.