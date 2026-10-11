Perú y Chile buscan avanzar en la interconexión de sus sistemas eléctricos y fortalecer la cooperación minera, destacó el titular del Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem), Guillermo Shinno.

Durante su participación en la XXI reunión de Consejo Empresarial Chile-Perú (CEChP), el ministro recordó que la integración energética forma parte de la agenda bilateral acordada en el Compromiso 21 del Plan de Acción de Santiago, la cual se espera impulsar con las autoridades chilenas en los próximos meses.

“ La interconexión con Chile está en agenda, es cuestión de ver cuándo nos reunimos con la ministra de energía de Chile para poder ya avanzar en ese objetivo. Si no se da antes de noviembre, supongo que lo veremos el día 29 de ese mes en esta reunión binacional Perú-Chile ”, dijo.

Una de las alternativas evaluadas contempla una línea de transmisión de 500 kilovoltios (kV) y 1,000 megavatios (MW) entre Montalvo en Perú y Kimal en Chile. Según un estudio contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2025, la iniciativa contempla una inversión que ascendería a US$ 550 millones.

Con ello, el análisis estima un beneficio conjunto promedio de US$ 170 millones anuales y un intercambio eléctrico en ambos sentidos de entre 3,600 y 5,700 gigavatios hora (GWh) al año.

Según el estudio del BID, la interconexión del sistema eléctrico permitiría aprovechar la complementariedad entre la generación solar y eólica de Chile y la generación hidroeléctrica y a gas natural del Perú.

“Así como con Ecuador existe complementariedad hidrológica, con Chile existe otro tipo de complementariedad que nos permite solucionar problemas de energía”, agregó Shinno.

¿Qué se plantea en minería?

La cooperación entre Perú y Chile también incluye el intercambio de información y experiencias en el sector minero. Según el ministro, el más reciente acuerdo apunta a los minerales críticos.

“Tenemos un memorando de entendimiento con Chile en el cual se implica una serie de acuerdos, cooperación conjunta, fundación bilateral, promociones de las inversiones. Incluso hasta fines de agosto en Chile se firmó una declaración conjunta entre Chile, Bolivia, Argentina y Perú para todo lo que es el desarrollo y fomento de minerales críticos o estratégicos”, refirió.

Esto resalta teniendo en cuenta que actualmente Chile se posiciona como el primer productor mundial de cobre, mientras que el Perú se ubica en la segunda y tercera posición global.

La cooperación entre ambos países se materializa también en una serie de proyectos. Uno es la Mina Justa Subterránea en Ica, que involucra una inversión de US$ 510 millones y se ejecuta bajo una estructura conjunta conformada en un 60% por el Grupo Breca de Perú y en un 40% por Empresas COPEC de Chile a través del operador Marcobre S.A.C., con miras a iniciar operaciones en 2029.

Otro es el proyecto de cobre Esperanza de Iray, ubicado en Cañete, en el cual la empresa chilena Antofagasta Investment Company Limited tiene una participación de 90.11%.