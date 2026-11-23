La CADE Ejecutivos reúne a empresarios, autoridades y especialistas para discutir los principales problemas del país. Los encuentros y los contactos tienen su propio valor. Pero, al terminar las jornadas en Urubamba, la pregunta será qué queda de esas conversaciones y cómo sabremos, dentro de un año, cuánto se avanzó.

El énfasis en las regiones es una buena oportunidad. Allí hay posibilidades de inversión, empresas que buscan crecer y ciudadanos que esperan mejores servicios. El Perú ha demostrado capacidad para resistir las adversidades. Cabe preguntarnos cuánto más podríamos lograr si esa resistencia estuviera acompañada de decisiones que permitan aprovechar nuestras oportunidades.

Las cifras del INEI muestran diferencias que merecen atención. En el segundo trimestre de este año, la actividad productiva del norte creció 4.2% frente al mismo período del 2025. En el centro aumentó 1.8%; en el sur, 0.6%, y en el oriente, apenas 0.2%. El promedio nacional fue 2.6%. Hablar del crecimiento del país exige mirar también lo que ocurre en cada territorio.

En el 2025, la pobreza monetaria afectó al 25.7% de los peruanos, pero llegó al 41% en Cajamarca y al 40.1% en Loreto. Detrás de esos porcentajes hay familias para las que las oportunidades de su región siguen siendo una promesa. La inversión y el empleo son indispensables para cambiar esa situación, al igual que los servicios que permiten estudiar, trabajar y cuidar la salud.

Según datos preliminares del INEI para septiembre de 2025–agosto del 2026, el 89.3% de los hogares urbanos tenía alcantarillado u otra disposición sanitaria de excretas. En el ámbito rural, apenas el 46.8%. Incluso contar con agua por red pública no asegura que sea potable ni que llegue de manera continua. Son necesidades elementales que todavía esperan respuesta.

Las nuevas autoridades regionales y locales tendrán responsabilidades concretas. También el Gobierno nacional, que debe coordinar y atender los problemas que exceden la capacidad de cada localidad. Los empresarios forman parte de esta sociedad y pueden contribuir con inversión, conocimiento y experiencia de gestión.

IPAE ya cuenta con IPAE Mide, una herramienta para observar la evolución del país. Esta edición anuncia, además, “Legado CADE”, un espacio para recoger compromisos. Sería valioso precisar cómo se les dará seguimiento: quién los coordinará, qué plazos tendrán y de qué manera se informarán sus avances.

Una agenda con pocos acuerdos, responsables identificados y balances públicos contribuiría a sostener ese trabajo. Permitiría conocer los obstáculos y explicar las demoras. La próxima edición podría empezar por revisar lo comprometido en Urubamba. El país necesita que estas conversaciones continúen cuando se apaguen los micrófonos y cada participante vuelva a sus ocupaciones.

Victor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.