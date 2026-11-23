Golpeado por la crisis de la vivienda, cercado por varios frentes internos y desfavorecido por las encuestas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se juega un nuevo mandato en las elecciones de este domingo.

Estos son los temas clave de estos comicios.

La crisis de la vivienda

Aficionado a las jugadas políticas arriesgadas, el dirigente socialista de 54 años anunció las elecciones a principios de octubre después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas destinado a atajar la crisis de la vivienda.

Los decretos eran la respuesta del Gobierno a la ola de protestas desatada tras el desalojo forzado del apartamento donde vivía desde hacía siete décadas Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

Las protestas incluyeron una acampada en la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, que se prolongó hasta principios de noviembre.

El presidente del Gobierno de España y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, aplaude durante un mitin de campaña electoral en el pabellón Fontes do Sar, en Santiago de Compostela, el 20 de noviembre de 2026. España celebrará elecciones generales anticipadas el 29 de noviembre, tras ocho años de gobierno socialista encabezado por Sánchez. (Foto de Miguel RIOPA / AFP)

Como otros países europeos, España afronta un fuerte encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda.

Sánchez, que finalmente pudo hacer aprobar a principios de noviembre medidas para facilitar el acceso a la vivienda, tratará de capitalizar el domingo el descontento generado por esta crisis.

Las tragedias ferroviarias

En menos de un año, España sufrió dos tragedias ferroviarias en su red de trenes de alta velocidad, la segunda del mundo después de la de China.

En enero, 46 personas murieron en la colisión de dos trenes en Andalucía. Y en octubre, otras 69 perdieron la vida cuando un tren embistió por detrás a otro que estaba detenido, reavivando las dudas sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y la seguridad de los pasajeros.

El Gobierno de Sánchez ha sido objeto de duras críticas por el accidente de Urda, tras el cual dimitió su ministro de Transportes.

El drama migratorio en Ceuta

Desde la entrada masiva de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio a Ceuta, centenares de personas continúan viviendo en campamentos en este enclave norafricano español de unos 80,000 habitantes.

El rey de España, Felipe VI, realizó el 13 de octubre una visita a Ceuta, la primera desde que ascendió al trono en 2014, donde dijo que esa ciudad -cuya soberanía reclama Marruecos- es “parte irrenunciable” de España.

Sánchez, quien a contracorriente de otros países europeos mantiene un discurso de apertura hacia la inmigración, ha recibido muchas críticas por su manejo de esta crisis.

Desde octubre, las islas Canarias, frente a la costa de África occidental, afrontan un repunte de las llegadas irregulares. En seis semanas han llegado más de 17,000 personas, casi el mismo número que en todo el año pasado (17,788).

El peso de la extrema derecha

Las encuestas sitúan al Partido Popular (PP, derecha), principal formación de la oposición, por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta.

En ese escenario, la extrema derecha de Vox, actual tercera fuerza política y en ascenso según los sondeos, podría convertirse en árbitro de la gobernabilidad.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que desea “gobernar en solitario”, pero dice que no va a “demonizar” a Vox, dejando abierta la puerta a negociar con ellos. Ambos partidos dirigen juntos varias regiones.

Si se concreta esa alianza, sería la primera vez que la extrema derecha llegue al gobierno español desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

De su lado, Sánchez necesitaría, para gobernar, reeditar sus acuerdos con varios partidos de izquierda radical, actualmente de capa caída.

Los escándalos de corrupción

El principal desgaste político de Sánchez procede de los tribunales, por una serie de escándalos de corrupción en su entorno cercano.

Su esposa, Begoña Gómez, afrontará un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y dos antiguos colaboradores clave en la dirección del Partido Socialista también se sentarán en el banquillo por corrupción.

A ello se suma la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, una de las figuras más influyentes del socialismo español y aliado político de Sánchez.

El PP y Vox han hecho campaña contra el “Gobierno corrupto”, convirtiendo estas elecciones en un referéndum sobre Sánchez.