Tras el fallecimiento de dos trabajadores y otras dos personas heridas, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú pidió actuar contra la minería ilegal y garantizar condiciones seguras para las labores mineras. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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Como se recuerda este atentado ocurrió el 6 de octubre en el sector Santa María, en la región La Libertad, y dejó dos trabajadores fallecidos y otras dos personas heridas.

A través de un comunicado, el gremio expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con los heridos, además de las personas afectadas por el hecho.

El IIMP advirtió que la minería ilegal constituye una expresión del crimen organizado y alertó sobre sus efectos en la seguridad de las comunidades y el Estado de derecho.

“La minería ilegal es crimen organizado. Su violencia cobra vidas, siembra temor en las comunidades y socava el Estado de Derecho. Como país, no podemos normalizarla”, señaló la institución.

Finalmente, el IIMP reafirmó su compromiso con una minería formal, segura y sostenible, que contribuya al desarrollo del país en un entorno de paz y legalidad.

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