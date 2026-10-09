El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) condenó el ataque criminal contra trabajadores mineros en Pataz y advirtió que la violencia vinculada a la minería ilegal no puede normalizarse en el país.

Como se recuerda este atentado ocurrió el 6 de octubre en el sector Santa María, en la región La Libertad, y dejó dos trabajadores fallecidos y otras dos personas heridas.

A través de un comunicado, el gremio expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con los heridos, además de las personas afectadas por el hecho.

El IIMP advirtió que la minería ilegal constituye una expresión del crimen organizado y alertó sobre sus efectos en la seguridad de las comunidades y el Estado de derecho.

“La minería ilegal es crimen organizado. Su violencia cobra vidas, siembra temor en las comunidades y socava el Estado de Derecho. Como país, no podemos normalizarla”, señaló la institución.

Ante esta situación, el gremio exhortó a las autoridades a restablecer el orden, actuar contra la minería ilegal y garantizar la seguridad de los trabajadores mineros, a fin de que puedan desempeñar sus labores sin poner en riesgo sus vidas.

Finalmente, el IIMP reafirmó su compromiso con una minería formal, segura y sostenible, que contribuya al desarrollo del país en un entorno de paz y legalidad.