Poderosa pidió al Gobierno fortalecer los recursos destinados a combatir los actos criminales en Pataz. Foto: GEC.
Poderosa pidió al Gobierno fortalecer los recursos destinados a combatir los actos criminales en Pataz. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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condenó el ataque criminal ocurrido el 6 de octubre en el sector Santa María, en Pataz, que dejó dos personas fallecidas y otras dos heridas. Según informó la empresa, el hecho ocurrió dentro de su concesión, en el área asignada a un minero artesanal con el que mantiene un contrato de exploración y explotación.

Como consecuencia del ataque, dos agentes de la empresa de seguridad privada contratada por el minero artesanal fallecieron, mientras que otras dos personas vinculadas a sus operaciones resultaron heridas.

Comunicado de la Compañía Minera Poderosa.
Comunicado de la Compañía Minera Poderosa.

La compañía también señaló que coordinó de inmediato con la Policía Nacional del Perú y las autoridades competentes para contribuir con las investigaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido.

“Rechazamos con la máxima firmeza esta nueva expresión de violencia criminal que continúa cobrando vidas y sembrando temor en Pataz”, sostuvo la empresa en un comunicado difundido el 7 de octubre.

. Según la compañía, el ataque evidencia la gravedad de esta actividad y sus efectos sobre la seguridad de la provincia y el Estado de Derecho.

En ese sentido, la empresa pidió al Gobierno asignar los recursos necesarios para que el Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las demás instituciones involucradas puedan enfrentar los actos criminales en la zona.

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