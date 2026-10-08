Compañía Minera Poderosa condenó el ataque criminal ocurrido el 6 de octubre en el sector Santa María, en Pataz, que dejó dos personas fallecidas y otras dos heridas. Según informó la empresa, el hecho ocurrió dentro de su concesión, en el área asignada a un minero artesanal con el que mantiene un contrato de exploración y explotación.
Como consecuencia del ataque, dos agentes de la empresa de seguridad privada contratada por el minero artesanal fallecieron, mientras que otras dos personas vinculadas a sus operaciones resultaron heridas.
Poderosa indicó que, tras tomar conocimiento de lo ocurrido, brindó apoyo para atender la emergencia y trasladó a los heridos a Trujillo para que recibieran atención médica especializada.
La compañía también señaló que coordinó de inmediato con la Policía Nacional del Perú y las autoridades competentes para contribuir con las investigaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido.
“Rechazamos con la máxima firmeza esta nueva expresión de violencia criminal que continúa cobrando vidas y sembrando temor en Pataz”, sostuvo la empresa en un comunicado difundido el 7 de octubre.
Poderosa también condenó la minería ilegal, a la que calificó como una expresión de crimen organizado que recurre a la violencia para apropiarse ilícitamente de zonas de trabajo y recursos minerales. Según la compañía, el ataque evidencia la gravedad de esta actividad y sus efectos sobre la seguridad de la provincia y el Estado de Derecho.
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En ese sentido, la empresa pidió al Gobierno asignar los recursos necesarios para que el Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las demás instituciones involucradas puedan enfrentar los actos criminales en la zona.