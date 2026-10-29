Solis Minerals avanza con sus programas de exploración de cobre en Perú y prepara una campaña de perforación diamantina de 5,000 metros en su proyecto Cucho, ubicado en Áncash. Los trabajos abarcarán tres zonas objetivo y forman parte de las actividades que la compañía busca desarrollar para evaluar el potencial mineral del área.

La minera australiana informó sobre estos avances en su reporte de actividades correspondiente al trimestre cerrado en septiembre de 2026. La movilización para la campaña de Cucho comenzó después del cierre del periodo reportado.

El nuevo programa permitirá evaluar tres zonas identificadas por la compañía dentro de Cucho. La perforación diamantina consiste en extraer muestras cilíndricas de roca del subsuelo, que posteriormente se analizan para determinar su composición y establecer si existe mineralización de interés.

LEA TAMBIÉN: Solis Minerals halla cobre y oro en nuevo sondeo en Moquegua y delimita próximos pasos

Cinto también avanza con perforaciones

En paralelo, Solis Minerals inició un programa de perforación en Cinto, otro de sus proyectos de cobre en Perú. La campaña contempla cinco sondajes y un total de 2,500 metros. Al cierre del trimestre, la empresa había completado aproximadamente 690 metros de perforación.

De ese avance, el primer sondaje alcanzó una profundidad de 608.9 metros, mientras que el segundo llevaba 81 metros perforados al cierre del reporte. La compañía cuenta con 11 plataformas autorizadas para realizar trabajos en el proyecto.

La minera australiana contempla cinco sondajes por un total de 2,500 metros en Cinto, su otro proyecto de cobre en Perú. Al cierre de septiembre, había completado aproximadamente 690 metros de perforación. (Foto referencial)

En Cucho, la minera dispone de 34 plataformas de perforación autorizadas. La campaña de 5,000 metros buscará evaluar tres objetivos geológicos: un corredor de cobre y molibdeno, una zona con vetas y fracturas que contienen minerales y un objetivo asociado a rocas intrusivas. Con estos trabajos, la empresa busca ampliar el área de exploración identificada a partir de perforaciones históricas.

Además de sus proyectos de cobre en Perú, Solis Minerals desarrolla iniciativas de exploración de litio en Brasil. Durante el trimestre cerrado en septiembre, la compañía completó aproximadamente 2,926 metros de perforación en 13 sondajes en el conjunto de sus proyectos de litio y cobre.