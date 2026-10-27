La minera canadiense C3 Metals amplió 200 metros hacia el este la mineralización de cobre identificada en su proyecto Khaleesi, ubicado en la región Cusco, tras obtener nuevos resultados de dos perforaciones. Entre los principales resultados, figura un intervalo de 70.9 metros con una ley de 0.62% de cobre equivalente.

La primera perforación registró dos intervalos destacados: uno de 101.9 metros con una ley de 0.38% de cobre equivalente, desde los 28.4 metros de profundidad, y otro de 70.9 metros con 0.62%, a partir de los 376.6 metros, según informó la compañía.

La segunda perforación interceptó 81.3 metros con una ley de 0.33% de cobre equivalente, desde los 36.7 metros de profundidad. La empresa precisó que la mineralización permanece abierta en varias direcciones, por lo que continuará evaluando su extensión.

Continúa exploración en Khaleesi

“La perforación en Khaleesi continúa demostrando la amplia distribución de la mineralización de cobre”, sostuvo Dan Symons, presidente y CEO de C3 Metals. El ejecutivo agregó que los nuevos resultados incluyen intervalos de mineralización cercanos a la superficie y uno de mayor ley a profundidad.

Hasta el momento, la compañía completó aproximadamente 16,830 metros de perforación en 38 sondajes, mientras que uno adicional se encontraba en ejecución. Los trabajos buscan evaluar la continuidad de la mineralización y definir nuevas zonas de interés para futuras perforaciones.

En paralelo, C3 Metals culminó estudios de magnetometría y gravedad mediante drones en una superficie de 1,500 hectáreas, ampliada desde las 900 hectáreas iniciales. La empresa procesa los datos para mejorar su modelo geológico y orientar las siguientes etapas de exploración. Asimismo, avanza con un estudio geofísico de polarización inducida en tres dimensiones, cuyo término está previsto para el cuarto trimestre de 2026.

Uno de los sondajes en Khaleesi registró un intervalo de 70.9 metros con una ley de 0.62% de cobre equivalente, según informó C3 Metals. (Foto referencial).

En septiembre, C3 Metals reportó intervalos de 164.6 metros con 0.35% de cobre equivalente y de 119.5 metros con 0.30% en Khaleesi, con una extensión de la mineralización hacia el norte. Los nuevos resultados aportan información adicional sobre la continuidad de la zona mineralizada hacia el este.

Khaleesi forma parte del cinturón cuprífero Andahuaylas-Yauri, en el sur del Perú, una zona que alberga otras operaciones mineras importantes como Las Bambas, Constancia y Antapaccay. C3 Metals cuenta con aproximadamente 31,000 hectáreas dentro de este cinturón con sus proyectos Khaleesi y Jasperoide.