Silver Mountain Resources evalúa adelantar el reinicio de su mina histórica Caudalosa, en Huancavelica, luego de reportar resultados de perforación con altas leyes de plata y cobre. La compañía también analiza aumentar la capacidad de procesamiento de su planta, aunque todavía no ha decidido reactivar la operación. ¿Qué resultados sustentan esta evaluación?

La minera informó que recibió los resultados de los primeros 11,500 metros de su programa de perforación, que contempla un total de 17,500 metros. Los sondajes identificaron intervalos mineralizados en varias vetas, incluidos algunos fuera del área comprendida en la estimación histórica de recursos de Caudalosa.

Estos hallazgos podrían indicar que la mineralización se extiende más allá de esa zona.

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Perforaciones reportan altas leyes de plata y cobre en Paulinita

Uno de los resultados más destacados del mencionado programa de perforación corresponde a la veta Paulinita. El sondaje SMR-DC26-0019 interceptó 3.30 metros con una ley de 569 gramos de plata por tonelada, 0.83 gramos de oro, 3.11% de cobre, 0.99% de zinc y 0.48% de plomo. Dentro de ese intervalo, la compañía reportó un tramo de 0.55 metros con 2,793 gramos de plata por tonelada, 3.15 gramos de oro y 9.83% de cobre.

La empresa también informó interceptos en las vetas Caudalosa y Cerro de Pasco, además de otros resultados en Paulinita. No obstante, precisó que las longitudes reportadas corresponden a testigos (muestras) de perforación y que aún no se han determinado los anchos reales de los intervalos mineralizados.

Álvaro Espinoza, director ejecutivo de Silver Mountain, señaló que los resultados de los primeros 11,500 metros “ han superado nuestras expectativas iniciales ”, debido a las altas leyes y a los intervalos mineralizados identificados en varias vetas. Añadió que la compañía busca comprobar mediante perforaciones adicionales si la mineralización se extiende más allá del área considerada en la estimación histórica.

La mina Reliquias, de Silver Mountain Resources, inició producción en Huancavelica en el tercer trimestre de 2026, como parte del avance de sus operaciones mineras en Perú.

Paulinita concentra los principales resultados de perforación

La mineralización de alta ley encontrada a poca profundidad, particularmente en Paulinita, llevó a Silver Mountain a evaluar la posibilidad de reiniciar Caudalosa y aumentar la capacidad de procesamiento de la planta antes de lo previsto . La compañía busca determinar si la mina podría desarrollarse de forma acelerada y convertirse en una fuente adicional de mineral para procesar.

“La identificación de mineralización de alta ley a poca profundidad es particularmente alentadora porque, con nuestra planta de procesamiento ya en funcionamiento, pretendemos evaluar si Caudalosa podría desarrollarse de forma acelerada para proporcionar una fuente adicional de materia prima para la planta de procesamiento, en apoyo del crecimiento de Silver Mountain, sujeto a los resultados de trabajos técnicos adicionales”, indicó Espinoza.

Por ahora, Silver Mountain no ha tomado una decisión sobre la reactivación. Cualquier avance dependerá de una evaluación técnica, permisos y otros factores. El comunicado de la empresa tampoco establece una fecha para el reinicio ni detalla cuánto podría aumentar la capacidad de procesamiento.

La minera también advirtió que la estimación de recursos de Caudalosa es histórica: no puede considerarse una estimación actual de recursos minerales ni de reservas sin trabajos adicionales de verificación y actualización.