Reliquias, en Huancavelica, se prepara para el reinicio de operaciones de Silver Mountain Resources, que prevé iniciar producción en los próximos días. (Foto: Silver Mountain)
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Eduardo Sotelo
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La minera Silver Mountain Resources está a un paso de convertirse en productor en Huancavelica. La compañía asegura que el reinicio de su mina subterránea polimetálica Reliquias está “al 99.9%”, con solo los últimos trabajos de comisionamiento pendientes, y estima que muy pronto podría comenzar operaciones. Y mientras termina de poner en marcha esta primera etapa, ya prepara lo que viene después.

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