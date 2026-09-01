DLP Resources prevé una inversión inicial de US$2,377 millones para desarrollar Aurora, su proyecto de cobre, molibdeno y plata ubicado en Cusco. El capital sería ejecutado durante un periodo de construcción de tres años.

La estimación forma parte de la nueva Evaluación Económica Preliminar (PEA) presentada por la compañía, que calcula un Valor Actual Neto (VAN) después de impuestos de US$2,703 millones, con una tasa de descuento de 8%. La Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanzaría 18.5% y el periodo de recuperación de la inversión sería de 5.2 años.

Aurora contempla una vida minera inicial de 17.5 años, con un plan que combina explotación a cielo abierto y subterránea.

Aurora combinaría minería a cielo abierto y subterránea

El plan de explotación a cielo abierto de Aurora contempla un procesamiento total de 237.3 millones de toneladas de material mineralizado, con un caudal de diseño de 65,000 toneladas diarias. Las leyes medias de extracción previstas son de 0.33% de cobre, 0.01% de molibdeno y 3.52 gramos por tonelada de plata.

La operación subterránea comenzaría simultáneamente con la apertura de la mina a cielo abierto y se desarrollaría entre los años tres y 17. El plan contempla extraer 165.6 millones de toneladas, con una ley media de molibdeno de 0.20%. El método previsto es el hundimiento por bloques.

El material mineralizado subterráneo sería procesado junto con el material almacenado proveniente de la operación a cielo abierto.

La planta utilizaría un circuito convencional de molienda y flotación por espuma, diseñado para tratar 65,000 toneladas de material mineralizado al día. El diseño contempla producir un concentrado de cobre con una ley aproximada de 25% de cobre y uno de molibdeno con una ley aproximada de 55% de Mo.

Las recuperaciones promedio estimadas son de 85.5% para el cobre, 88.5% para el molibdeno y 74% para la plata. La plata se registra en el concentrado de cobre como crédito por subproducto.

DLP Resources evalúa una expansión subterránea para el proyecto Aurora.

Aurora detalle inversión y abre espacio para una futura expansión

Del capital inicial estimado para Aurora, US$530.9 millones corresponden a la mina a cielo abierto, US$202.4 millones a la mina subterránea, US$502.1 millones a la planta, US$332.1 millones a relaves y US$219.1 millones a infraestructura. El monto también contempla US$137.6 millones en costos indirectos, US$4 millones en permisos, US$76.5 millones en costos del propietario y US$372.3 millones de contingencia.

Para el sostenimiento y desarrollo subterráneo durante la vida útil de la mina, DLP Resources estima otros US$1,160 millones de capital, mientras que los costos totales de cierre se calculan en US$121 millones.

La PEA contempla 402.9 millones de toneladas de material mineralizado dentro del plan minero, aproximadamente el 30% de la estimación de recursos minerales de Aurora. La estimación actualizada, vigente al 30 de abril de 2026, registra 614.84 millones de toneladas de recursos indicados y 1,118.80 millones de toneladas de recursos inferidos.

“Este PEA representa solo el primer capítulo de la historia de Aurora”, señaló Ian Gendall, director ejecutivo de DLP Resources.

La comunidad de Parobamba extendió el acuerdo de uso y exploración de tierras para Aurora. (Foto: DLP Resources)

Los recursos que permanecen fuera del plan minero representan una posibilidad de expansión. Para esa etapa posterior, DLP prevé realizar perforaciones de relleno y extensión para avanzar en la clasificación de recursos y facilitar la incorporación de material fuera del plan minero en posteriores estudios de prefactibilidad o factibilidad.

La compañía tiene previsto iniciar la planificación de un estudio de prefactibilidad (PFS), que incluirá perforaciones de relleno y geotécnicas, ensayos metalúrgicos y estudios de ingeniería.

También contempla desarrollar un plan de expansión subterránea multifase, además de realizar estudios adicionales para una segunda ubicación de almacenamiento de relaves secos para una eventual segunda fase.

En paralelo, DLP Resources prevé continuar el diálogo con posibles socios estratégicos, grandes empresas mineras e instituciones financieras en relación con estructuras de inversión y financiación para el proyecto.

Proyecto Aurora. (Fuente: DLP Resources).

¿Qué sigue para Aurora tras el control total de DLP Resources?

Aurora es propiedad al 100% de DLP Resources y comprende 12,500 hectáreas en la provincia de Cusco, con acceso por carretera e infraestructura eléctrica cercana.

En junio de 2026, la compañía completó el ejercicio de su opción para adquirir el 100% del proyecto. Ese mismo mes, la comunidad de Parobamba, donde se ubica Aurora, aprobó una extensión de seis años del acuerdo de uso y exploración de tierras.

Según la compañía, la extensión proporciona acceso a largo plazo y la licencia social necesarios para avanzar en las siguientes etapas de desarrollo.

En mayo, DLP Resources anunció además una colocación privada de hasta C$5 millones (US$3.6 millones) para financiar principalmente el desarrollo de Aurora, además de la exploración de su proyecto Esperanza, capital de trabajo y fines corporativos.

La PEA plantea una primera fase de desarrollo de 17.5 años, mientras que los recursos que permanecen fuera del plan minero actual mantienen la posibilidad de futuras fases de expansión.