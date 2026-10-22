La industria minera en el Perú eleva su inversión en tecnología para integrar Inteligencia Artificial en mantenimiento predictivo y sensores en socavón. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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Durante siete años consecutivos, América Latina se ha mantenido en la cima del crecimiento global de Red Hat, la multinacional tecnológica especializada en software de código abierto para empresas. Sin embargo, en la alta dirección de la compañía existe la convicción de que el verdadero motor de la región apenas comienza a acelerar, y que Perú está llamado a asumir un rol protagónico en esa curva de expansión.

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