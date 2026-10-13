Profesionales peruanos que buscan oportunidades en Silicon Valley. Foto: Gemini
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Karen Guardia Quispe
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La presencia de profesionales peruanos en Silicon Valley (California, Estados Unidos) cobra cada vez mayor relevancia. Para muchos, este destino representa una oportunidad para continuar su desarrollo profesional: tras terminar la universidad, algunos optan por realizar estudios de posgrado o maestrías en Estados Unidos y buscan abrirse camino en uno de los principales centros mundiales de tecnología, innovación y emprendimiento. ¿Cómo avanza la presencia de peruanos en Silicon Valley? ¿Qué ruta siguen los profesionales para llegar a este competitivo ecosistema y qué capacidades necesitan para abrirse paso?

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