Víctor Cadenas, cofundador de la Asociación de Peruanos en Silicon Valley (PerúSV), contó a Gestión que, a diferencia de 2024, cuando se estimaba la presencia de unos 250 peruanos, actualmente calcula que entre 300 y 400 profesionales peruanos trabajan activamente en Silicon Valley .

“ Esto no implica que haya aumentado la presencia de peruanos en Silicon Valley, sino que ha habido una rotación significativa ”, señaló. Entre estos movimientos están los profesionales que llegan a Silicon Valley tras culminar una maestría o un programa de pregrado en otros estados de Estados Unidos, así como quienes cambian de empresa o posición.

La presencia peruana, además, no se limita a los perfiles vinculados directamente con la ingeniería o las ciencias de la computación. “También hay profesionales peruanos en marketing, legal, diseño, gestión de productos, project management y program management, tanto en grandes compañías tecnológicas como en startups”, anotó.

LEA TAMBIÉN De San Marcos a Apple: camino y claves del peruano en Silicon Valley

En este ecosistema, el networking cumple un papel importante. Cadenas explicó que PerúSV funciona también como un espacio para conectar a profesionales que buscan nuevas oportunidades, desde quienes quieren pasar de una corporación a una startup hasta quienes buscan realizar una pasantía mientras terminan sus estudios. “Ese es el propósito práctico real del grupo, de poder darnos la mano de esa manera”, sostuvo.

La dimensión de esta comunidad también puede observarse en el contexto de la fuerza laboral latina en Estados Unidos: un reporte de Latin Tech Ecosystem reveló que los peruanos representan alrededor del 1.2% de los latinos en USA, mientras que los latinos representan entre 6% y 7% de la fuerza laboral en tecnología .

A ello se suma el carácter internacional de Silicon Valley: dos tercios de la fuerza laboral de la zona está conformada por personas nacidas fuera de Estados Unidos. “Dentro de esta fuerza laboral extranjera, existe una importante presencia de profesionales asiáticos, particularmente de India”, acotó.

LEA TAMBIÉN Por qué el papa León XIV perturba a Silicon Valley

La presencia peruana en Silicon Valley abarca tanto perfiles tecnológicos como profesionales de marketing, legal, diseño, gestión de productos y program management. Foto: Gemini

¿Qué perfil tienen los peruanos en Silicon Valley?

Al respecto, el vocero comentó que una parte de los profesionales peruanos llega a Estados Unidos para cursar estudios de posgrado y, posteriormente, busca oportunidades laborales en Silicon Valley. “Un buen grupo opta por maestrías, MBA o programas de ingeniería antes de incorporarse al mercado laboral”, contó.

Esta presencia de estudiantes también se refleja en las actividades de la comunidad. Según el cofundador de PerúSV, alrededor del 40% de los asistentes a Techsuyo, una de las conferencias que la asociación realiza cada año, son estudiantes. El resto corresponde a profesionales que ya trabajan en startups o corporaciones.

En cuanto a las áreas en las que se concentra el talento peruano, Cadenas expresó que la distribución es diversa. “Te diría que mitad, mitad”, respondió al ser consultado sobre la presencia de profesionales en áreas tecnológicas y en otras funciones.

LEA TAMBIÉN Robots del Silicon Valley chino miran turismo en Perú: de Huairou a Machu Picchu

Para explicar esta distribución, puso como ejemplo el caso de un ingeniero de software que desarrolla inteligencia artificial en un banco. Aunque su función está vinculada con tecnología, la empresa pertenece al sector financiero. De igual manera, mencionó el caso de profesionales que pueden desempeñarse en áreas legales dentro de compañías vinculadas con criptomonedas. “La presencia de peruanos es híbrida; no es que veamos un peso más que otro”, agregó.

Esta diversidad también está relacionada con la rotación de profesionales en Silicon Valley, donde los peruanos van transitando entre distintas empresas y, al tratarse de trabajadores extranjeros, su situación migratoria también puede influir en estos movimientos laborales . “Los profesionales peruanos buscan cambiar de empresa y, como extranjeros, dependen de una visa. Entonces, van a la empresa que les va a dar la visa”, arguyó.

Las maestrías, MBA y programas de ingeniería en Estados Unidos forman parte de la ruta que siguen algunos profesionales peruanos antes de incorporarse al mercado laboral de Silicon Valley. Foto: Andina

¿Qué habilidades demanda Silicon Valley del talento peruano?

Uno de los principales atributos que debe desarrollar un profesional que busca incorporarse a Silicon Valley no está necesariamente ligado a un conocimiento específico. “La habilidad más grande, yo diría más que el conocimiento, es la habilidad de explorar y aprender por cuenta propia resulta”, remarcó.

En ese sentido, explicó que muchos proyectos requieren encontrar nuevas formas de resolver problemas, incluso cuando no existe un camino definido. En este entorno, agregó, también se valora la autonomía para aprender y asumir la conducción de los propios procesos. “Acá mucho se valora que tú aprendes solo, exploras solo, tú guías solo, el equipo confía en ti y, si se equivocaron, bueno, volvemos a intentar”, sostuvo.

El dominio del inglés también forma parte de las capacidades necesarias para desenvolverse en este mercado. “Si dos tercios de las personas que trabajan en Silicon Valey no han nacido en USA, es como que ya el inglés, más allá de decir que sea una barrera, yo lo veo como una habilidad más que vas a tener que tomar sí o sí”, expresó.

LEA TAMBIÉN El futuro será irreconocible con la IA: la economía de la superinteligencia

A ello se suma el nivel de competencia. El profesional que llega a Silicon Valley no se enfrenta únicamente a otros peruanos o latinoamericanos, sino a trabajadores de distintas partes del mundo. Por ello, Cadenas planteó que el talento peruano debe medirse bajo estándares globales. “No lo voy a comparar con el de las universidades de Perú ni de Latinoamérica, sino de las universidades del mundo”, sostuvo.

Víctor Cadenas, cofundador de la Asociación de Peruanos en Silicon Valley (PerúSV), estima que actualmente entre 300 y 400 profesionales peruanos trabajan en este ecosistema tecnológico. Foto: Difusión

Peruanos en tecnológicas como Apple

Dentro de este ecosistema, las grandes compañías tecnológicas también concentran profesionales peruanos. En Apple, Cadenas estimó que hay entre 25 y 30 peruanos , distribuidos en distintas áreas y ubicaciones de la compañía. Según explicó, este grupo se formó de manera orgánica, al igual que otras comunidades de peruanos dentro de grandes compañías tecnológicas. “Google tiene los Perugles; en Apple también tenemos nuestro grupito de peruanos en Apple”, comentó.

El propio Cadenas llegó a Apple luego de trabajar en Wells Fargo como Senior Product Manager para soluciones de inteligencia artificial. En 2018, un reclutador de Apple lo contactó a través de LinkedIn y, tras varias conversaciones y entrevistas, surgió la oportunidad de incorporarse a la compañía.

Su experiencia en el sector financiero también fue relevante para ese proceso. En ese momento, Apple preparaba el lanzamiento de sus servicios financieros y Cadenas contaba con experiencia en esa industria. “Traía, digamos, esta experiencia en el sector de finanzas. Entonces esa fue la manera como llegué a Apple”, relató.

A partir de su experiencia, Cadenas explicó que existen distintos caminos para llegar a una compañía tecnológica de este nivel. Uno de ellos consiste en buscar activamente la oportunidad y prepararse para el proceso de selección, particularmente para las entrevistas técnicas. “Tú buscas activamente y te preparas para que sean entrevistas técnicas. Tienes un rol activo muy, muy fuerte porque quiero llegar a esa empresa”, señaló.

Otro de los factores que facilita el ingreso son las redes de contacto. Para Cadenas, estos vínculos permiten conectar a quienes buscan dar el salto entre distintos espacios del ecosistema, desde profesionales que quieren pasar de una corporación a otra.

Clave

Techsuyo en Lima : La Asociación de Peruanos en Silicon Valley (PerúSV) tiene previsto replicar en Lima su encuentro anual Techsuyo. El evento se realizará el 16 de octubre en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).