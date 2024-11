¿Siempre estuvo en tu mente el mundo de la tecnología?

Yo terminé el colegio en Barranco y no sabía que estudiar. Estudié en la Pre San Marcos e ingresé a ingeniería electrónica. Pasé dibujo técnico, física, matemática y lo demás nada, entonces volví a postular. Justo ese año (1997) empiezan las carreras de Administración de Negocios Internacionales y Administración de Turismo. Las exportaciones e importaciones eran novedad. Y así fue como entro a Administración de Negocios Internacionales.

¿Entonces no fue alguna carrera de sistemas?

Yo termino el 2002 y ya en los últimos ciclos, en vacaciones, veníamos para trabajar en los ‘Work and travel” y ahí fui conociendo amigos hasta que dije me quedo acá, acá es donde quero estudiar. Me quedo claro por qué hacer un MBA. Había estudiado administración, tenía algo de experiencia de prácticas en importación y exportación en una agencia de aduanas y me había picado el bichito de la automatización, web, internet.

Terminé mi MBA, hice mi especialidad en management information system (MIS), y terminé yendo a trabajar a un bróker de bolsa desarrollando aplicaciones web, como un analista funcional para aplicaciones o gestión de portafolio en la web en 2006.

¿Cómo llegas a Apple?

Yo comencé el 2006 en Charles Schwab (empresa de corretaje), luego estuve unos años en BlackRock, es el gestor de fondos de inversión institucional más grande. El 2011 entro a Dell, que en los últimos años había estado comprando empresas de software y desarrolla la marca Dell Software. Yo trabajaba en el equipo de online marketing y mi trabajo era que todas las empresas adquiridas deban tener en el mismo look and feel (apariencia).

En 2017 estuve unos 10 meses en una startup llamada Azumo, que era el despegar de los chatbots. Cuando empecé, en tres semanas debía saber si íbamos a enviar una aplicación a Amazon o Google (para conectar con sus asistentes virtuales). Estar en una startup me abrió los ojos a eso, puedes tener un equipo técnico a tu disposición, pero está en ti en que explorar. De ahí me llaman de Wells Fargo, justamente para trabajar en IA (inteligencia artificial) conversacional para enterprise solution. Estoy trabajando un par de años ahí y a finales de 2018, (me contactan) por Linkedin y es Apple.

¿Cómo reaccionaste cuando Apple te buscó?

Dije: vamos a ver, y después me entero de que me contrataban porque estaban trabajando en una tarjeta de crédito de Apple y todo el soporte técnico de atención al cliente a través de mensajes; es decir, un canal conversacional a través de un chatbot. Justamete es una de las razones por las cuales me jalan.

¿Ahora qué haces en Apple?

Estamos en otras cosas dentro de IA generativa, con desarrollos de producto, de experiencias conversacionales en un canal de mensajes. En lugar de que una persona de un call center te esté respondiendo, tenemos una máquina, un bot que te responde.

¿Cómo es el día a día en la empresa?

Como organización culturalmente estamos en esa esa intersección entre la tecnología y las ciencias sociales. No es el propósito desarrollar una tecnología per se, sino cómo la gente la va a usar, el hecho de tener, por ejemplo, un dispositivo que te avisa que se te bajó tu rimo cardiaco o los niveles de azúcar, es una experiencia. Actuamos bajo esa perspectiva más allá de enfocarnos en tal o cual tecnología.

¿Trabajas con más latinos?

Es muy inspirador ver a mi equipo, esa diversidad, la foto parece sacada de ‘United Colors of Benetton’, pero es inspirador no solo por tema étnico, de idiomas o de cultura. Cada uno trae su propia perspectiva y background cultural, apreciaciones, sentimientos, dudas, motivos y cuando agregas todo eso cubres varias brechas para que salga un buen producto. Al final no solo te incluyen por ser mujer o de una minoría latina, sino porque valoran lo que estás contribuyendo.

¿Más allá de los títulos, que actitudes son claves en esta industria?

A veces uno sale de la universidad, hace un MBA y dice quiero comerme el mundo, me siento ganador, pero al entrar, por ejemplo, a banca y finanzas, ve una industria con mucha gente mayor. En mi caso, era uno de los más jóvenes de mi equipo y todo lo que tenía era aprender un montón. Si quieres aprender, callas, escuchas y sigues escuchando. Cuando te piden una opinión, aportas, y nunca hay pregunta mala. Es clave tener esa apertura de escuchar, captar y ver dónde puedo contribuir, poco a poco te vas ganando esa confianza.

Lo otro es mucho de aprendizaje. Empecé a leer mucho, ese interés de explorar nadie te lo puede parar, eso te lleva a buscar en internet, a buscar un libro. Hubo buenos años entre el trabajo y antes de casarme, que leía 12 libros al año, y alternaba un libro en español con otro en inglés, desde literatura peruana hasta ensayos de economía solo para entender más de finanzas. También debes rodearte de amigos que tiene el mismo interés.

¿Los latinos son cada vez mas valorado?

Ahora estamos en el Latin Heritage Month (Mes Nacional de la Herencia Hispana) acá en EE.UU., pero más allá de eso, cada latino está mostrando su capacidad, pero no por ser latino sino como humano. Hay definitivamente cada vez más latinos y eso es parte de la propuesta de PeruSV, decirles a los peruanos que no están solos acá.

En el ámbito laboral, ¿todavía ves espacio para crecer?

Nunca paramos de aprender, sabemos que la tecnología de hoy será obsoleta de acá a cinco o 10 años. Si queremos seguir trabajando, tenemos que seguir aprendiendo, pero también es bueno saber que es muy normal acá que cada cierto tiempo vas rotando de una empresa a otra, no porque te botaron, sino porque quieres seguir aprendiendo y explorando. Una de las ventajas de Silicon Valley es que esa demanda por explorar nuevas aplicaciones de las tecnologías es bastante abierta. De mi parte, hay mucho por hacer y no solo por mí, sino por mi familia también, como mejorar la educación, cómo interesar a esos hijos de las minorías latinas en carreras de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

En otros temas, ¿vas seguido a Perú?, ¿aún tienes vínculos allá?

Mi hermana, mis padres, todos viven allá en Lima. Nos vemos bastante seguido, eso es bueno. Cada que viajo a Lima trato de reconectar con mis amigos del colegio de Barranco, también con mis amigos de San Marcos, con los amigos que he trabajado, entonces siempre busco esa conexión, se extraña. La comida, las playas, eso se extraña siempre, busco viajar a Perú cada que se pueda, para poder conectar y que mis hijas tengan ese sentido de pertenencia con Perú.

¿Con San Marcos has podido hacer alguna iniciativa?

Hemos estado conversando con la rectora Jeri Ramón justamente porque uno de los primeros equipos inscritos para la hackaton que organizamos en el marco de APEC es de San Marcos, asi que la llamé a saludar, a felicitar. Hay ciertos acercamientos, pero a veces nunca es suficiente, quisiéramos darnos más tiempo para hacer más talleres, para conectar más, para compartir experiencias. Estoy siempre dispuesto.

¿Qué les dirías a los estudiantes de sistemas y no sistemas que aspiran a trabajar en una gran empresa de tecnología?

De mi experiencia, les diría que no se cansen de explorar, seria mentir que les digamos que se enfoquen en IA, que es el futuro, porque habrá muchas más tecnologías, pero mientras se mantengan curiosos y explorando, eso les permitirá pivotear de carrera, explora en una industria nueva, es lo único que los va a mantener. Menos floro y más acción.

