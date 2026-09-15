Tesoro Minerals Corp. es una empresa de exploración minera junior centrada en el descubrimiento y desarrollo de proyectos de metales preciosos y básicos de alta calidad en Perú. (Foto: Archivo/GEC).
Tesoro Minerals Corp. es una empresa de exploración minera junior centrada en el descubrimiento y desarrollo de proyectos de metales preciosos y básicos de alta calidad en Perú. (Foto: Archivo/GEC).
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Edgar Velito
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La amplió por segunda vez su colocación privada sin intermediarios, elevando el objetivo de recaudación hasta 1 millón de dólares canadienses (US$ 719,000). La operación, anunciada originalmente el 3 de septiembre con un máximo de C$ 600,000 (US$ 431,000), fue escalada primero a C$750,000 (US$ 539,000) y ahora llega a C$1 millón (US$ 719,000) tras el interés sostenido de inversionistas. Los fondos irán a la exploración en sus

La empresa colocará hasta 10 millones de acciones ordinarias a C$ 0.10 por unidad. Los recursos se destinarán íntegramente a sus proyectos de oro Rumichaca (Huancavelica) y Cerro Macho (Cusco), ubicados en el centro-sur del Perú.

Ambas propiedades fueron adquiridas en marzo de este año a Globetrotters Resource Group Inc.,mediante la cual Tesoro obtuvo el 100% de dos proyectos de exploración de oro epitermal en el Perú. La compañía pagó la adquisición con la emisión de acciones y otorgó al vendedor una regalía neta de fundición (NSR) del 2%, con opción de recompra del 1% por C$ 1 millón (US$ 719,000) antes de completar un estudio de factibilidad.

Los proyectos de Tesoro Minerals en Perú se consideran activos de exploración en etapa temprana con potencial de descubrimiento sustentado en muestreos históricos, estructuras geológicas favorables y evidencias de alteración hidrotermal.
Los proyectos de Tesoro Minerals en Perú se consideran activos de exploración en etapa temprana con potencial de descubrimiento sustentado en muestreos históricos, estructuras geológicas favorables y evidencias de alteración hidrotermal.

Tesoro Minerals amplía captación para explorar oro en el Perú

Los proyectos de Tesoro Minerals en Perú se consideran activos de exploración en etapa temprana con potencial de descubrimiento sustentado en muestreos históricos, estructuras geológicas favorables y evidencias de alteración hidrotermal. En particular, los yacimientos nunca han sido perforados, lo que refuerza su condición de área virgen con características propicias para .

Con los fondos de la nueva colocación, Tesoro financiará trabajo de campo inicial, recopilación de datos, cartografía geológica, muestreo y estudios geofísicos de polarización inducida (IP)

El programa geofísico contempla aproximadamente 60 kilómetros lineales de levantamientos de IP y magnéticos, con un costo estimado de C$300,000 (US$ 215,000), incluyendo actividades de relacionamiento comunitario en las zonas de proyecto.

La colocación privada está sujeta a aprobación de la Bolsa de Valores TSX Venture y podrá cerrarse en uno o más tramos. Las acciones emitidas quedarán sujetas a un período de restricción de cuatro meses y un día conforme a las leyes de valores canadienses. La compañía contempla pagar comisiones de intermediación de hasta 6% sobre los ingresos brutos provenientes de determinados compradores.

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