Xali Gold presentó ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la solicitud de Ficha Técnica Ambiental (FTA) para realizar perforaciones de exploración en su proyecto aurífero Pico Machay, en Huancavelica. La compañía también contrató a Geologia Estudios Medio Ambientales Drilling & Construction S.R.L. (GEMA) para ejecutar una campaña inicial de perforación diamantina de 3,000 metros. ¿Qué trabajos contempla esta etapa y cómo contribuirán a evaluar el potencial del proyecto?

La campaña inicial contempla perforaciones de entre 150 y 300 metros de profundidad. De los 3,000 metros previstos, aproximadamente 2,000 metros se destinarán a replicar el 10% de los antiguos pozos de circulación reversa ubicados en el área de recursos históricos, con el objetivo de verificar resultados anteriores y comprender mejor la mineralización de oro.

La solicitud ambiental comprende un programa más amplio, de hasta 20,000 metros de perforación en 20 plataformas, que permitiría realizar trabajos adicionales de exploración y definición de recursos.

Como informó Gestión a fines de septiembre, la minera evaluaba las propuestas de tres contratistas para ejecutar la campaña. Ahora confirmó la selección de GEMA, firma que cuenta con experiencia en perforación diamantina y trabajos geotécnicos en el Perú.

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¿Cuándo comenzarían las perforaciones?

Xali Gold apunta a iniciar los trabajos a comienzos de noviembre de 2026, sujeto a la obtención de los permisos requeridos. La compañía estima que la revisión y aprobación de la FTA podría tomar aproximadamente 10 días desde su presentación, aunque el plazo depende de la evaluación regulatoria y de posibles solicitudes de información adicional.

“Nuestra prioridad inmediata es obtener los datos geológicos y de ensayos necesarios para respaldar una estimación actualizada de recursos minerales”, señaló Joanne Freeze, presidenta y CEO de Xali Gold, en el comunicado.

La empresa prevé utilizar esa estimación como base para una evaluación económica preliminar (PEA, por sus siglas en inglés), que permitirá analizar posibles alternativas de desarrollo y la economía del proyecto.

La solicitud ambiental de Xali Gold contempla perforaciones de exploración de hasta 20,000 metros en 20 plataformas, sujetas a la aprobación correspondiente.

¿Qué antecedentes tiene Pico Machay?

Pico Machay se ubica en el cinturón epitermal de oro y plata del sur del Perú, en la Cordillera Occidental de los Andes. El proyecto cuenta con recursos históricos y objetivos de exploración que aún no han sido evaluados, según Xali Gold.

La compañía indicó que estudios de ingeniería realizados hasta 2009 analizaron la posibilidad de desarrollar una operación a cielo abierto con lixiviación en pilas. Esos estudios utilizaron como supuesto un precio del oro de largo plazo de US$700 por onza.

La actualización de recursos y la evaluación económica permitirán a la empresa analizar el potencial del proyecto con información técnica más reciente. El comunicado no confirma una decisión de construir una mina ni una fecha de inicio de producción.