La multinacional suiza Glencore ratificó que invertirá US$ 1,800 millones para desarrollar el proyecto de cobre Coroccohuayco (Cusco), con el objetivo de aumentar la producción del clúster minero Antapaccay. (Foto: Difusión)
La multinacional suiza Glencore ratificó que invertirá US$ 1,800 millones para desarrollar el proyecto de cobre Coroccohuayco (Cusco), con el objetivo de aumentar la producción del clúster minero Antapaccay. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La multinacional suiza Glencore reordena su estrategia de cobre en Sudamérica con Perú como uno de sus ejes de operación. La compañía articula expansión, exploración y evaluación de oportunidades de inversión alrededor del complejo Antapaccay (Cusco). En conversación con Gestión, Luis Rivera, director de Operaciones de Glencore para Sudamérica, detalló los próximos pasos de la compañía en el país, mientras sigue de cerca el entorno de costos, la evolución del mercado y el desarrollo de su portafolio regional en Chile y Argentina.

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