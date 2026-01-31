El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que concluyó el proceso de consulta previa del proyecto minero “Antapaccay - Expansión Tintaya - Integración Coroccohuayco” con la comunidad originaria de Huano Huano, ubicada en la provincia de Espinar, región Cusco.

El cierre del proceso, que se extendió por más de cinco años, permitió la suscripción de 24 acuerdos entre el Estado y la comunidad, orientados a impulsar el desarrollo local y atender demandas en sectores como salud, agricultura, medio ambiente y electrificación rural.

La reunión fue liderada por el viceministro de Minas, Carlos Talavera Flores, acompañado por el equipo técnico de la Oficina General de Gestión Social, encabezado por Miguel Murillo Paredes, y representantes de los ministerios de Vivienda, Transportes, Salud y Educación, así como del programa Jóvenes Productivos.

Talavera sostuvo que la firma del acta final marca la culminación de un proceso de diálogo sostenido. “Hoy garantizamos la atención de las necesidades de la comunidad a través de 24 acuerdos fundamentales. Este es un compromiso del Estado para traer progreso real en ejes estratégicos como salud, agricultura, medio ambiente, electrificación rural, entre otros”, afirmó.

Como parte de los compromisos adoptados, el viceministro anunció la creación de un Grupo de Trabajo de naturaleza temporal, que tendrá como finalidad abordar la problemática de la comunidad, con énfasis en el cierre de brechas sociales, los beneficios de la actividad minera y el canon comunal .

En la jornada participaron el presidente comunal y los delegados acreditados de Huano Huano, además de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Cultura, quienes validaron los acuerdos alcanzados.

Con este proceso, el Minem formaliza la culminación de la Consulta Previa vinculada al proyecto minero en Espinar, en el marco de la normativa vigente sobre derechos de los pueblos originarios y participación ciudadana.