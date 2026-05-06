El Gobierno oficializó el mes pasado el reglamento de la ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). Pero, incluso antes de esto, el Congreso de la República ya tenía un listado de ZEEP en espera.

Solo desde finales del 2025, han ingresado al Parlamento al menos cuatro proyectos para declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de ZEEP en ciudades como Paracas (Ica), Trujillo (La Libertad), Huarmey (Áncash) y Barranca (Lima).

En el caso de la ZEEP en Paracas, la Comisión de Economía del Congreso aprobó hoy 06 de mayo del 2026, por mayoría, su creación. Esta iniciativa legislativa había sido presentada en noviembre del 2025.

La ley de ZEEP, y su reglamento, establece que las zonas económicas inicien con una tasa de 0% de Impuesto a la Renta. Foto: MTC

Una ZEEP en Paracas

En su único artículo, la propuesta legislativa plantea: "Se declara de interés nacional la creación de una zona económica especial privada (ZEEP) en el distrito de Paracas de la provincia de Pisco del departamento de Ica, con la finalidad de atraer la inversión, fomentar las exportaciones y generar empleo en la zona, así como mejorar la calidad de vida de su población".

Hay que recordar que la ley de zonas económicas, y su reglamento, establece que inicien con una tasa de Impuesto a la Renta (IR) de 0%.

Cuadro de beneficios tributarios para ZEEP. Fuente: Ley Nº 32449

Uno de los argumentos para esto es la ventaja logística de la zona: “La zona de Pisco/Paracas cuenta con acceso directo al Terminal Portuario General San Martín y al Aeropuerto Internacional de Pisco. Es estratégicamente relevante el hecho de que el Puerto General San Martín es el único puerto operativo en la costa peruana fuera del Callao que no tiene una ZEEP, ofreciendo una oportunidad única para la inversión privada y la descongestión de los puertos del norte y centro”.

Se agrega que la ubicación goza de acceso a la Autopista Panamericana Sur y está conectada directamente con la Carretera Los Libertadores, que une la costa con las regiones de Huancavelica y Ayacucho, y la Interoceánica en Nazca, que enlaza con Apurímac y Cusco. Se suma que se encuentra en el trazo del proyecto de “Tren de Cercanías”.