Ferreycorp cuenta con más de 7,800 colaboradores y suma 104 años de operaciones en el Perú. (Foto: Ferrycorp)
Ferreycorp cuenta con más de 7,800 colaboradores y suma 104 años de operaciones en el Perú. (Foto: Ferrycorp)
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Redacción Gestión
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reportó ventas por US$ 616 millones durante el tercer trimestre de 2026, un incremento de 7% frente al mismo periodo del año anterior. El avance, según informó la compañía, estuvo impulsado principalmente por la comercialización de y otras destinadas a la gran minería, así como por la demanda de equipos para distintos sectores productivos.

Las ventas de la corporación alcanzaron los S/ 2,092 millones, un crecimiento de 3% respecto al tercer trimestre de 2025. La diferencia entre ambas variaciones responde a que los resultados expresados en dólares y soles reflejan también el efecto del tipo de cambio.

La y concentró el 56% de las ventas del periodo, consolidándose como el principal mercado de la corporación. Le siguieron la , con una participación de 25%, y las actividades de industria, comercio y , que representaron el 10%.

Repuestos y servicios aportaron US$ 304 millones

Otro componente relevante de los resultados fue la comercialización de repuestos y la prestación de servicios para equipos y marcas aliadas. Estas actividades sumaron US$ 304 millones en el tercer trimestre, equivalentes al 49% de las ventas totales de .

Por grupos de negocio, los representantes de Caterpillar en el Perú registraron ventas por US$ 516 millones, equivalentes al 84% del total. En tanto, los representantes de la marca en el exterior sumaron US$ 46 millones, mientras que las empresas que complementan la oferta de bienes y servicios aportaron US$ 54 millones.

La minería a tajo abierto y subterránea concentró el 56% de las ventas de Ferreycorp durante el tercer trimestre de 2026. (Foto: Ferrycorp)
La minería a tajo abierto y subterránea concentró el 56% de las ventas de Ferreycorp durante el tercer trimestre de 2026. (Foto: Ferrycorp)

En sus indicadores de rentabilidad, reportó un Ebitda ajustado de S/ 289 millones en el tercer trimestre de 2026, sin considerar el efecto cambiario. El resultado fue 7% superior al registrado en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, la compañía informó una utilidad neta ajustada de S/ 133 millones, un incremento de 12% frente al tercer trimestre de 2025.

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